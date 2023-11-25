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В воскресенье сохранится мороз

rus.tvnet.lv/LETA
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Мороз в Эстонии.
Мороз в Эстонии. Фото: Dmitri Kotjuh

В воскресенье, 26 ноября, сохранится небольшой мороз - до -1...-6 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, дороги будут скользкими.

В Риге день будет преимущественно солнечным, без осадков. Температура воздуха составит -2...-3 градуса.

В Риге в первой половине ночи ожидается снег. Будет преобладать слабый северо-восточный ветер, воздух остынет до -4...-6 градусов.

Фото: Снег в Риге

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