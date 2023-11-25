В воскресенье сохранится мороз

В воскресенье, 26 ноября, сохранится небольшой мороз - до -1...-6 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, дороги будут скользкими.
В Риге день будет преимущественно солнечным, без осадков. Температура воздуха составит -2...-3 градуса.
В Риге в первой половине ночи ожидается снег. Будет преобладать слабый северо-восточный ветер, воздух остынет до -4...-6 градусов.
Фото: Снег в Риге
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