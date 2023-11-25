СБУ обвинила героя России в расстреле гражданских во время оккупации Бучи

Служба безопасности отмечает, что подразделение под руководством Досягаева принимало активное участие в зачистках и фильтрационных мероприятиях российской армии, целью которых было снижение сопротивления украинцев на оккупированных территориях в Киевской области.

В одном случае военнослужащие оккупантов примерно через два часа после приказа Досягаева убили четырех мирных жителей.

После бегства оккупантов из области российские власти наградили Досягаева званием "Герой России".

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении Досягаева о военных преступлениях. Армия Украины в мае 2022 года сообщала, что он был убит в ходе боевых действий, но СБУ обещает продолжить расследование.