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Видео ⟩ "Не думала, что люди будут так отзывчивы" - в Резекне помогают пострадавшей от пожара семье

rus.tvnet.lv
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Взаимопомощь. Иллюстративное фото.
Взаимопомощь. Иллюстративное фото. Фото: I Believe I Can Fly/"Shutterstock"

Семья Марины Ладзини из Резекненского края пережила особенно тяжелое время - их дом и все имущество были уничтожены в результате сильного пожара. Семья обратилась за помощью к окружающим, которая оказалась существенной, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В доме проживали пенсионерка, инвалид второй группы, и ее сын.

На сегодняшний день семья получила 2481 евро в виде пожертвований. В телефонном разговоре Марина призналась, что не ожидала такой помощи. "Я не думала, что люди будут настолько отзывчивы. Честно говоря, не думала", - говорит Марина.

Она рассказывает, что односельчане предлагают блоки, шифер и одежду. Деньги тоже предложили прислать. Первые пожертвованные деньги уже использованы.

Видео: Сюжет Degpunktā

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