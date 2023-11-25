Видео ⟩ "Не думала, что люди будут так отзывчивы" - в Резекне помогают пострадавшей от пожара семье

Семья Марины Ладзини из Резекненского края пережила особенно тяжелое время - их дом и все имущество были уничтожены в результате сильного пожара. Семья обратилась за помощью к окружающим, которая оказалась существенной, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
В доме проживали пенсионерка, инвалид второй группы, и ее сын.
На сегодняшний день семья получила 2481 евро в виде пожертвований. В телефонном разговоре Марина призналась, что не ожидала такой помощи. "Я не думала, что люди будут настолько отзывчивы. Честно говоря, не думала", - говорит Марина.
Она рассказывает, что односельчане предлагают блоки, шифер и одежду. Деньги тоже предложили прислать. Первые пожертвованные деньги уже использованы.
Видео: Сюжет Degpunktā
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