-14 градусов: прошлой ночью местами в Латвии был побит рекорд мороза

В Салдусе около полуночи столбик термометра опустился до -13,4 градуса, а в Стенде самая низкая температура воздуха была на восходе солнца, когда столбики термометров показывали -14,1 градуса.

В Стальгене, где расположена наблюдательная станция "Елгава", температура воздуха упала до -14,6 градусов, такой же мороз 26 ноября на станции "Елгава" был ровно 30 лет назад - в 1993 году.

Общенациональный рекорд самой низкой температуры для 26 ноября составляет -20,5 градуса и был зафиксирован в 1890 году в Риге и в 1965 году в Дагде.

На большей части территории Латвии температура воздуха в 9 часов утра составляла -4...-10 градусов.

Наибольшая глубина снежного покрова зафиксирована в Калнциемсе, Дагде, Пиедруе и Рожупе - 19-21 см.

Большую часть территории Латвии покрывает слой снега толщиной 1-16 см, а в Курземе и Земгале снега почти нет. В центре Риги и Даугавгриве выпало 4-5 см снега.

Галерея: Зимний мороз в Латвии