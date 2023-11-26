Религиозные организации Латвии призвали объединиться в молитве за Израиль

В распространенном ими заявлении подчеркивается, что неспровоцированное и жестокое нападение ХАМАС 7 октября на народ Израиля не имеет оправданий.

"Оно отозвалось глубокой болью в сердцах латвийской христианской общины. Этим заявлением мы хотим выразить нашу духовную поддержку и солидарность с народом Израиля в дни драматических испытаний, а также со всеми невинными жертвами военных операций", - говорится в заявлении конфессий.

В заявлении также осуждаются любые проявления антисемитизма в Европе и мире. Авторы заявления призывают "каждого человека доброй воли, каждого христианина присоединиться к нашей позиции".

К заявлению присоединились епископ Римско-католической церкви Андрис Кравалис, епископ Латвийского союза баптистских церквей Каспар Штернс, епископ Латвийского объединения пятидесятнических церквей Модрис Озолинкевич, руководители других религиозных организаций и общин.