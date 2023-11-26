Латвийские христианские конфессии и религиозные организации призывают сегодня, 26 ноября, в 15:00 объединиться в совместной молитве у памятника Свободы в поддержку Израиля.
Религиозные организации Латвии призвали объединиться в молитве за Израиль
В распространенном ими заявлении подчеркивается, что неспровоцированное и жестокое нападение ХАМАС 7 октября на народ Израиля не имеет оправданий.
"Оно отозвалось глубокой болью в сердцах латвийской христианской общины. Этим заявлением мы хотим выразить нашу духовную поддержку и солидарность с народом Израиля в дни драматических испытаний, а также со всеми невинными жертвами военных операций", - говорится в заявлении конфессий.
В заявлении также осуждаются любые проявления антисемитизма в Европе и мире. Авторы заявления призывают "каждого человека доброй воли, каждого христианина присоединиться к нашей позиции".
К заявлению присоединились епископ Римско-католической церкви Андрис Кравалис, епископ Латвийского союза баптистских церквей Каспар Штернс, епископ Латвийского объединения пятидесятнических церквей Модрис Озолинкевич, руководители других религиозных организаций и общин.
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