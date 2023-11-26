Программа: VID хочет существенно ограничить доступ к декларациям чиновников

5 лет назад Nekā personīga рассказывала о проживании лидера "Согласия" Яниса Урбановича в неком шикарном частном доме в Риге. В его декларации он не значится. Бывший депутат Сейма утверждал, что дом принадлежит родственникам и он там только регулярно работает.

За повторное указание недостоверных сведений в декларации государственного должностного лица осудили многолетнего высокопоставленного сотрудника VID Владимира Вашкевича. Его также упрекали в покупке дорогих "дамских сумочек" и других "женских вещей", для чего Вашкевич использовал кредитную карту, принадлежащую его отцу.

Неделю назад состоялась удаленная дискуссия, организованная Службой госдоходов, в которой приняли участие Латвийская ассоциация журналистов, KNAB и Министерство финансов. VID представил идею о том, что необходимо запретить доступ к декларациям старше пяти лет. Основание - у нас в законах вообще не установлен срок, в течение которого эти документы должны быть доступны.

VID ссылается на Европейский регламент о защите данных физических лиц. Журналисты могут запрашивать старые декларации, а служба будет решать, стоит ли их обнародовать. Остальная общественность больше не увидит эти данные.

Если бы была введена рекомендованная VID норма о 5-летней давности для опубликования деклараций, то не были бы доступны более ранние декларации тяжеловесов политики Вилиса Криштопанса и Айнара Шлесерса, которые на несколько лет ушли из публичного управления, а теперь вернулись.