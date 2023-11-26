Программа: VID хочет существенно ограничить доступ к декларациям чиновников

Президент Латвии Эдгар Ринкевич предлагает, чтобы руководящие должностные лица самоуправлений были допущены к гостайне. Это означает, что в отношении местных руководителей, которые часто были замечены в теневых или даже откровенно коррупционных сделках, должен быть усилен контроль со стороны органов безопасности. Работа в кризисных ситуациях подразумевает обращение и с тайной информацией, которую нельзя передавать нелояльным государству или сомнительным людям, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga.
Но и в повседневной жизни прозрачность и возможность для общественности проверить работу должностных лиц государственных и местных органов власти является важным инструментом демократии. Это обеспечивается в том числе и общедоступными декларациями государственных служащих. В Службе государственных доходов пришли к идее, что этим следует ограничиться.
Декларации послужили основой для информации во многих журналистских расследованиях. Две недели назад Re:Baltica сообщила о дорогой одежде мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, которая не соответствует задекларированным им доходам.
Nekā personīga рассказала о том, как вице-мэр Рижской думы Андрис Америкс и ряд других политиков интересным образом завладели облигациями компаний быстрого кредитования, принадлежавших Марису Мартинсонсу. Согласно декларациям, Америкс получал несколько сотен тысяч евро в год в виде процентных выплат по этим облигациям, что составляло большую часть его годового дохода. Политики получили облигации еще до того, как они были выставлены на публичную продажу.
Если бы не были доступны декларации кандидата на пост гендиректора VID Инги Колеговой по итогам нескольких лет, нельзя было бы обосновать факты о ранее совершенных ею подозрительных сделках. Это и послужило причиной того, что она не получила кресло главы VID.
5 лет назад Nekā personīga рассказывала о проживании лидера "Согласия" Яниса Урбановича в неком шикарном частном доме в Риге. В его декларации он не значится. Бывший депутат Сейма утверждал, что дом принадлежит родственникам и он там только регулярно работает.
За повторное указание недостоверных сведений в декларации государственного должностного лица осудили многолетнего высокопоставленного сотрудника VID Владимира Вашкевича. Его также упрекали в покупке дорогих "дамских сумочек" и других "женских вещей", для чего Вашкевич использовал кредитную карту, принадлежащую его отцу.
Неделю назад состоялась удаленная дискуссия, организованная Службой госдоходов, в которой приняли участие Латвийская ассоциация журналистов, KNAB и Министерство финансов. VID представил идею о том, что необходимо запретить доступ к декларациям старше пяти лет. Основание - у нас в законах вообще не установлен срок, в течение которого эти документы должны быть доступны.
VID ссылается на Европейский регламент о защите данных физических лиц. Журналисты могут запрашивать старые декларации, а служба будет решать, стоит ли их обнародовать. Остальная общественность больше не увидит эти данные.
Если бы была введена рекомендованная VID норма о 5-летней давности для опубликования деклараций, то не были бы доступны более ранние декларации тяжеловесов политики Вилиса Криштопанса и Айнара Шлесерса, которые на несколько лет ушли из публичного управления, а теперь вернулись.
По мнению KNAB, при определении сроков следует исходить из положения Уголовного закона о том, что срок давности по особо тяжким уголовным преступлениям составляет 15 лет со дня совершения преступления, поэтому срок раскрытия деклараций должностных лиц должен быть не менее 15 лет со дня подачи декларации.
Председатель юридической комиссии Сейма и министр юстиции об очередном намерении ограничить доступность деклараций узнали от Nekā personīga. По их мнению, решение, предложенное VID, не является разумным.
В VID от интервью перед камерой Nekā personīga отказались и прислали только письменное объяснение.
"Чтобы соответствовать Регламенту Европарламента и Евросовета, необходимо установить крайний срок публикации деклараций в рамках действующего нормативного регулирования. Установление такого срока не будет ограничивать общественный интерес и доступ журналистов к публикуемой части деклараций государственных служащих". Что может измениться? Законодательство будет приведено в соответствие с Регламентом ЕС о данных".
Что касается скандала, связанного с дорогим образом жизни Андрея Элксниньша, KNAB заверил, что до сих пор собирает информацию, поэтому от дальнейших комментариев отказался.
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