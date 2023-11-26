Еще 17 заложников ХАМАС переданы Красному Кресту

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков. В первые два дня действия режима прекращения огня, 24 и 25 ноября, движение ХАМАС освободило в общей сложности 26 израильских заложников, а также 14 граждан Таиланда и одного филиппинца.