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Видео ⟩ Евгений Чичваркин: "Я не планирую возвращаться в Россию"

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Евгений Чичваркин
Евгений Чичваркин Фото: Кадр из видео

Проживающий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" рассказал, что принял решение больше сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. Правда, политикой интересоваться он не перестанет.

"Я не планирую возвращаться в Россию. Не вижу для себя будущего после выборов 2018 года. Псевдовыборов", - сказал предприниматель. 

Он довольно четко расставил свои приоритеты: "Многие живут проектом "Возвращение", я живу проектом вин и торговли". Кроме этого Евгений Чичваркин продолжает оказывать поддержку Украине. Напомним, что он регулярно устраивает благотворительные ужины в помощь Украине. Бизнесмен поделился, что сейчас ему необходимо доплатить 30 тысяч евро за гуманитарную помощь. 

Евгений Чичваркин уверен, что война в Украине закончится после смерти Владимира Путина либо после смены власти в РФ. По его мнению, в России сейчас идет подготовка к очередным фейковым выборам. 

Видео: Интервью с Евгением Чичваркиным

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