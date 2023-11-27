Видео ⟩ Евгений Чичваркин: "Я не планирую возвращаться в Россию"

"Я не планирую возвращаться в Россию. Не вижу для себя будущего после выборов 2018 года. Псевдовыборов", - сказал предприниматель.

Он довольно четко расставил свои приоритеты: "Многие живут проектом "Возвращение", я живу проектом вин и торговли". Кроме этого Евгений Чичваркин продолжает оказывать поддержку Украине. Напомним, что он регулярно устраивает благотворительные ужины в помощь Украине. Бизнесмен поделился, что сейчас ему необходимо доплатить 30 тысяч евро за гуманитарную помощь.