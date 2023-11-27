"Ракеты из стиральных машин и самокатов". Правда и мифы о новом русском оружии

Западные санкции должны были лишить российский военно-промышленный комплекс доступа к высоким технологиям. Но не вышло, как показывает анализ трофеев, взятых украинскими военными. Объясняем, почему так произошло.
Молодой капитан Вооруженных сил Украины Андрей Рудык достает из обычной хозяйственной сумки один за другим электронные устройства из российской военной техники и осторожно раскладывает их на столе.
Это российские трофеи, взятые украинцами, а капитан Рудык – уполномоченный представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ.
Именно это учреждение изучает, из каких комплектующих состоит новейшее русское оружие и анализирует, как ему противодействовать.
«Не забудьте помыть руки, после того, как коснулись этого», – полушутя говорит капитан, имея в виду, что военные трофей часто бывают изъяты у погибших солдат.
Но, возвращаясь к вопросу «начинки» этого вооружения, Андрей Рудык становится серьезным. Один из главных его выводов – даже в условиях санкций Россия продолжает массово использовать западные высокотехнологичные компоненты в своем оружии.
Искусственная оптика
«Это камера из российского БПЛА «Элерон-3СВ». Она достаточно простенькая, однако вся ее электроника, микрочипы – импортные», – представитель Центра трофейного вооружения берет в руки предмет, похожий на обычную камеру видеонаблюдения, которые ставят на дома.
Однако это оптическая система из новейшего российского беспилотника-разведчика, массово используемого на поле боя.
Капитан Рудык говорит, что в некоторых случаях видно, что санкционное давление сработало, и российский производитель не смог поставить на беспилотник то, что планировалось, а вынужден был в экстренном порядке искать замену. Теоретически, это могут быть те же уличные камеры видеонаблюдения.
«Вот когда не серийная камера – это может свидетельствовать о том, что у них есть недостаток именно серийных камер, и они пытаются уже определенное замещение сделать. А недостаток серийных камер уже может говорить о том, что у них проблемы с производством. Логично же?», — рассуждает капитан Рудык.
Еще одно доказательство присутствия иностранной начинки видим внутри российского беспилотника «Орлан-10». Его оптическая система более компактна и выглядит как маленькая черная коробочка с видеообъективом. Россия заявляет, что это чисто отечественное изделие.
Но это не так. Хитрость РФ выдают едва заметные детали. В частности, качество пайки на микросхемах.
«Пайка уже не российская. Российскую пайку от иностранной очень просто отличить, потому что она более грубая, менее квалифицированная», – объясняет Рудык.
Если пайка не российская, то, соответственно, и сама плата, и микросхемы на ней тоже иностранные, несмотря на то, что на них могут быть надписи на русском языке.
«Иностранный след»
Такая же ситуация с другими «высокотехнологичными» изделиями, которыми кичится Кремль. Представитель центра трофейного вооружения указывает на довольно массивную белую коробку – это тепловизионное устройство с танка Т-90М «Прорыв», гордости российского оборонпрома.
Это основной боевой танк вооруженных сил РФ, даже отправлявшийся на экспорт в другие страны.
«Т-90М «Прорыв» – это лучший танк в мире», – безапелляционно заявлял президент Владимир Путин.
Но, опять же, его электроника – не российская, несмотря на то, что хочет такой казаться.
«Полностью все импортное, российского здесь ничего нет», – резюмирует Андрей Рудык, показывая аккуратные платы тепловизора.
Он отмечает, что Россия пытается всячески скрыть этот факт, затирая, например, лазером маркировку на процессорах. Но украинцы специалисты уже научились восстанавливать эту информацию.
Проблемы у россиян возникают даже с созданием таких относительно простых устройств, как военные рации и планшеты, говорит представитель генштаба ВСУ.
Андрей Рудык берет со стола разбитый планшет, который выглядит довольно массивно и громоздко.
Это персональный компьютер командира военной разведки, являющийся частью комплекса «Стрелец». Минобороны России заявляет его как исключительно российскую разработку.
Но под крышкой планшета снова виден иностранный след.
«Если корпус снять – это полностью технология, скопированная с иностранных технологий. – говорит капитан Рудык. – Все скопировано полностью с чужого, не русское. То есть они его разве что у себя собирают, в новый корпус одевают».
Еще один трофей в руках украинского военнослужащего – российская рация «Азарт». Этот экземпляр – в рабочем состоянии, на заставке рабочего окна стоит изображение собора Василия Блаженного в Москве. Можно прочитать сохраненные контакты и сообщения русского солдата. Но под крышкой рации – заграничная «начинка».
«Если бы не иностранные компоненты – данного радиоустройства у них не было бы», – говорит капитан ВСУ, напоминая, что «Азарт» – это наиболее распространенная базовая станция в российских войсках.
Ракетный голод?
По данным украинского военного командования, Россия, несмотря на санкции, продолжает производить высокоточные ракеты и сейчас активно накапливает их для ударов по украинской энергетической инфраструктуре этой зимой.
Главное управление разведки говорит, что РФ удалось накопить около 800 ракет, а ежемесячно она способна производить до 100 единиц этого высокоточного оружия.
Но и здесь она зависит от иностранных компонентов. Андрей Рудык отмечает, что непосредственно участвовал в исследовании обломков самой современной российской ракеты Х-47м2 («Кинжал»).
Пару лет назад Владимир Путин называл этот комплекс «идеальным» и «неуязвимым». Но украинские власти говорят, что с помощью американских противовоздушных систем PATRIOT смогли сбить уже 14 таких «гиперзвуковых» ракет.
Представитель Центра трофейного вооружения отмечает, что результаты исследования обломков этих ракет не дают оснований называть их идеальным оружием.
«Сама ракета тоже состоит из иностранных компонентов. Электроника там вся иностранная. То есть, во-первых, это уже не совершенное оружие, потому что Российская Федерация не способна без обеспечения иностранными компонентами ее производить», – говорит капитан Рудык.
Во-вторых, украинские специалисты говорят, что зафиксировали отклонение «Кинжала» при полете, и самое главное – системам ПВО удалось сбить ракету и не допустить ее попадания в цель.
А вот при исследовании еще одной российской ракеты – крылатой Х-101 – украинские специалисты обнаружили «деградацию» бортовой электроники. То есть, объясняет капитан Рудык, на более ранних образцах стояли качественные иностранные чипы, а на более поздние, вероятно, из-за санкций, россияне смогли поставить лишь более старые микросхемы.
«Мы видим на примере некоторых ракет деградацию технологий. – говорит он. – Однако деградация технологий может быть вызвана не только отсутствием определенных компонентов, но и желанием России заменить их чем-то попроще и таким образом нарастить производство».
Откуда россияне берут микросхемы?
В начале 2023 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов говорил, что Россия берет микросхемы для своего оружия из иностранной бытовой техники. Соответственно, отслеживать и перекрыть все каналы снабжения невозможно.
«Это большой позор даже для российской идеологии, потому что они дошли до того, что покупают стиральные машины, пылесосы и разбирают на микросхемы, которые будут потом вставлять в ракеты», — заявил он в интервью журналу Forbes.
Эксперт из Центра трофейного вооружения поправляет главного разведчика: чипы из стиральной машинки или холодильника, объясняет Андрей Рудык, просто так не подойдут к высокоточной электронике ракет.
«Это полумиф, полуправда. Знаете, почему? — говорит капитан. — Потому что, если вы извлечете из блока управления стиральной машинкой чип – вы же его в таком же первозданном виде в ракету не вставите – она у вас не полетит. Она может развернуться, ударить по вам, грубо говоря».
Но в заявлении о «ракетах из стиральных машин» все же есть доля правды. Дело в том, говорит Рудык, что отдельные микросхемы из бытовых приборов действительно можно считать аналогичными используемым в военной технике.
Такие функциональные микросхемы тяжело отследить. То есть, эксперт может только сказать, что такой чип может использоваться и в ракете и, например, в детской игровой приставке. Но точно определить, что этот элемент был переставлен в военное вооружение именно из конкретного бытового прибора, невозможно.
К примеру, недавно швейцарское издание Swissinfo выяснило, что на российских дронах-камикадзе «Ланцет» установлены чипы, изготовленные в Швейцарии. И они же используются в электросамокатах и электровелосипедах.
В конце октября в Нидерландах к полутора годам тюрьмы приговорили российского бизнесмена, который через подставные фирмы, зарегистрированные на Мальдивах, скупал и переправлял в Россию блоки управления и микросхемы.
Эти компоненты затем использовались при производстве российских аналогов иранских беспилотников Shahed-136 и Mohajer-6.
Ракеты, планшеты, рации, беспилотники – без всех этих устройств и вооружения функционирование российских сил на поле боя невозможно. Но что может сделать Украина, чтобы полностью перекрыть кислород российскому ВПК, и возможно ли это вообще?
Эффект от санкций
«Прежде всего, санкции. И не просто санкции, но и контроль, особенно над товарами двойного назначения», – отвечает на этот вопрос капитан Андрей Рудык.
По его словам, санкционное давление уже работает, и с каждым новым днем России все труднее производить новейшее оружие. Но важно перекрыть поток товаров двойного назначения через третьи страны, а также по возможности минимизировать поставки тех же гражданских микросхем из стиральных машин, игрушек, самокатов и прочей бытовой техники.
Чипы – это «мозг» любого высокотехнологичного оружия, объясняет BBC эксперт по вопросам ВПК, главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
Электронные компоненты имеют несколько уровней классификации. Самые сложные – уровня Space (космический) – предназначены для работы в условиях космической радиации и суперустойчивы к внешним условиям.
Уровень Military (военный) предназначен для военной техники, а значит, такие чипы должны быть устойчивы к вибрации, перегрузке и высоким температурам. Следующий уровень – Industrial (промышленный) – для использования в промышленности, что также предполагает повышенную стойкость и работоспособность микросхем. На самом низком – гражданском уровне – требования к чипам не так жестки.
С 2014 года западные санкции обрубили доступ РФ к микросхемам уровня Space и Military. «В таких условиях Россия начала диверсификацию своих электронных компонентов в сторону гражданского рынка. – объясняет эксперт BBC. – То есть в сторону тех микросхем, которые не подпадают под санкции».
Как перекрыть этот канал снабжения, никто не знает. Олег Катков приводит пример Ирана, который очень давно живет под санкциями, но смог разработать эффективные беспилотники и даже баллистические ракеты.
«Наверное, единственный шанс сделать так, чтобы в РФ не попадали элементы гражданской электроники – это построить огромную стену вокруг России», – иронизирует главред Defense Express.
Капитан ВСУ Андрей Рудык, сам служивший ранее в боевой бригаде на фронте, говорит, что даже ели Россия полностью лишится доступа к западной электронике, это не остановит войну. Россияне просто массово перейдут на старую советскую технику.
«Но они будут сюда идти даже с плохим оружием, — говорит капитан Рудык. — И с их плохим оружием, поверьте, мы уже сталкиваемся».