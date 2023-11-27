"Ракеты из стиральных машин и самокатов". Правда и мифы о новом русском оружии

Центр исследования трофейного вооружения ВСУ демонстрирует обнаруженные в российской технике иностранные компоненты Фото: Генштаб ЗСУ

Но в заявлении о «ракетах из стиральных машин» все же есть доля правды. Дело в том, говорит Рудык, что отдельные микросхемы из бытовых приборов действительно можно считать аналогичными используемым в военной технике.

Такие функциональные микросхемы тяжело отследить. То есть, эксперт может только сказать, что такой чип может использоваться и в ракете и, например, в детской игровой приставке. Но точно определить, что этот элемент был переставлен в военное вооружение именно из конкретного бытового прибора, невозможно.

К примеру, недавно швейцарское издание Swissinfo выяснило, что на российских дронах-камикадзе «Ланцет» установлены чипы, изготовленные в Швейцарии. И они же используются в электросамокатах и электровелосипедах.

В конце октября в Нидерландах к полутора годам тюрьмы приговорили российского бизнесмена, который через подставные фирмы, зарегистрированные на Мальдивах, скупал и переправлял в Россию блоки управления и микросхемы.

Эти компоненты затем использовались при производстве российских аналогов иранских беспилотников Shahed-136 и Mohajer-6.

Ракеты, планшеты, рации, беспилотники – без всех этих устройств и вооружения функционирование российских сил на поле боя невозможно. Но что может сделать Украина, чтобы полностью перекрыть кислород российскому ВПК, и возможно ли это вообще?

Эффект от санкций

«Прежде всего, санкции. И не просто санкции, но и контроль, особенно над товарами двойного назначения», – отвечает на этот вопрос капитан Андрей Рудык.