"Как удар попы об лед": Дерипаска предупредил о больших проблемах в российском бюджете

"Продолжается то, что в мире называют мягкой посадкой. Цены на биржевые продукты падают. Принимая во внимание, что в этом году налоговые доходы были 46 триллионов рублей (474,2 миллиарда евро), в будущем году ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед", - предупредил предприниматель.

Миллиардер отметил, что в результате снижения цен на экспортные товары России бюджет РФ может потерять доходы в размере 10-12 триллионов, что составляет почти треть доходов федерального бюджета. Дерепаска указывает, что доходы бюджета могут снизиться в результате снижения цен на энергоресурсы на бирже, а также особенности российского государственного капитализма, которые позволяют поднимать цены на его продукцию и услуги, которые и так субсидируются государством.

Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо провести "серьезные экономические изменения, на которые государство, видимо, не хочет обращать никакого внимания".

Ранее в России был принят бюджет будущего года, в котором установлен рекордный объем расходов, большая часть которых будет направлена на войну в Украине. На нее Россия планирует потратить на 70% больше, чем в этом году.

В результате этого российская армия и военно-производственный комплекс фактически "съедают" каждый третий уплаченный в виде налогов рубль.

"Столь огромных военных расходов в современной истории России еще не было", - указала исследователь Карнеги-центра Александра Прокопенко.

Похожие расходы на оборону выделялись только в последние годы существования СССР. Например, в 1990 году СССР потратил на военные цели 29,4% бюджета.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что резкий рост военных расходов связан с "необходимостью обеспечить победу". Это означает огромную нагрузку на бюджет, но это является однозначным приоритетом России.