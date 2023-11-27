"Важные истории": Россия получает авиазапчасти из Украины

Поставки запчастей из Украины в РФ шли через третьи страны

"Авиа-ФЭД-Сервис" попала под украинские санкции еще в 2018 году, поэтому поставки ей с украинских предприятий шли не напрямую, а через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker, утверждают "Важные истории". Linker получала украинские запчасти, в том числе от "Мотор Сич", директор которого Вячеслав Богуслаев в октябре 2022 года был задержан по подозрению в госизмене за "незаконные поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации".

Последняя поставка Linker в адрес российской "Авиа-ФЭД-Сервис" была сделана в январе 2023 года, пишут "Важные истории" со ссылкой на данные таможни. Дальнейшие поставки осуществлялись через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была зарегистрирована в апреле 2023 года, выяснило издание.

Руководство компаний из расследования отрицает поставки

Владелец Linker Алексей Пальчик сказал "Важным историям", что не занимается поставками в Россию. "Компания Linker из Украины в Россию никогда ничего не поставляла и не поставляет", - заявил он. На уточняющий вопрос, поставляла ли Linker товары для компании "Авиа-ФЭД-Сервис", Пальчик сказал, что отвечать "не готов", пишут "Важные истории".