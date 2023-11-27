Измерители установлены. Стал ли лучше воздух в школах?

Всего установлено около 14 000 датчиков, которые показывают уровень CO2, температуру и влажность соответствующего помещения.

Идея установки измерителей качества воздуха в образовательных учреждениях появилась летом 2021 года во время пандемии и вызвала немало скептицизма. Какой смысл измерять, если нет вентиляции? Сторонники идеи возражают, что определить качество воздуха нельзя без замеров.

"Теперь у нас есть полная картина того, что происходит в помещениях образовательных учреждений - мы видим ситуацию во всей красе. Во многих школах показатели не очень хорошие, и причины разные.

Мы наблюдаем тенденцию, что помещения проветриваются чаще, когда возникают вирусные инфекции и дети начинают болеть. Когда все хорошо, про вентиляцию обычно забывают",

- говорит Гунта Арая, заместитель директора департамента структурных фондов Министерства образования и науки (МОН).

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средний уровень CO2 не должен превышать 1000 ppm.

В Государственную службу качества образования (IKVD) поступали жалобы от родителей учащихся о том, что уровень CO2 в начале урока был в два раза выше, то есть 2000 ppm, что, по их мнению, повлияло на результаты проверочной работы.

С 2024 года качество воздуха станет одним из критериев, которые IKVD будет оценивать при аккредитации учреждений. Правда, требование соблюдения уровня CO2 до 1000 ppm включено в нормативные акты как обязательное только для вновь строящихся общественных зданий.