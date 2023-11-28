"Он любил дарить…" Эдгар, погибший в тяжелой аварии, подарил жизнь трем людям

После этого Эдгар отправился в Айзпуте к деду за генератором. После шести вечера он помахал рукой на прощание, прыгнул в свой красный Citroen и вбил пункт назначения в навигаторе Waze. "Он получил права в конце мая, и в тот же день мы купили ему машинку. Может быть, мы поспешили..." - говорит Илзе, показывая видео с автомобилем, который только что въехал во двор. В ее телефоне есть и другие фотографии - раздавленной в результате аварии машины. Около восьми вечера Илзе позвонили из полиции. Сказали, что недалеко от Кабиле на дороге Кулдига - Тукумс произошло ДТП. Машина врезалась в дерево, сына с травмой черепа доставили в Кулдигскую больницу. "Я ему всегда говорила: езжай через Ренду и Кандаву. Мне не нравилась новая дорога - вроде бы хорошая, но извилистая и вводящая в заблуждение", - говорит Илзе.