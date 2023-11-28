Сердце Эдгара продолжает биться. Погибший в тяжелом ДТП подарил жизнь трем людям

13 сентября 18-летний Эдгар Грундбергс, возвращаясь из Кулдиги, вылетел с дороги и врезался в дерево. Травма головы была настолько серьезной, что парень не пришел в сознание, смерть мозга наступила через семь дней. Но на теле не было ни царапины. Мать Эдгара, Илзе Баумане, знала, чего хотел бы Эдгар. Ее решение пожертвовать органы сына спасло жизнь трем людям. Сердце Эдгара продолжает биться.