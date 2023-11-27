Дело об убийстве маленькой Юстине передано в прокуратуру

Государственная полиция передала дело об убийстве Юстине Рейниковой в прокуратуру, сообщила 27 ноября программа LTV Dienas ziņas.
Прокуратура примет решение о предъявлении обвинения или назначении дополнительного расследования в начале декабря. В убийстве семилетней Юстине Рейниковой из Роговки обвиняются ее отец и мачеха, но полиция пока не комментирует мотивы преступления.
"На данный момент мы не можем давать более подробные комментарии и прогнозировать, когда дело может быть передано в суд", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.
Расследование убийства семилетней Юстине Рейниковой длилось около полугода. 17 ноября дело было передано в Восточнолатгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования.
"Проведено несколько десятков различных процессуальных действий, в том числе 11 экспертиз, 41 допрос, а также несколько обысков, выемок и допросов лиц", - сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.
Обоим родителям инкриминируется убийство при отягчающих обстоятельствах, если оно совершено группой лиц и убитый заведомо был в беспомощном состоянии. Отец и мачеха также обвиняются в жестоком и насильственном обращении с малолетним, если при этом малолетний испытывает физические или психические страдания, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Ранее сообщалось, что подозреваемые признали свою вину частично. "Они не признают вину, что убили намеренно, то есть убили осознанно", - рассказала судья Резекненского суда Айя Ермацане.
"Я очень надеюсь, что смерть девочки наступила не из-за действий моих клиентов или что действия, которые могли быть направлены против этой девочки, не стали причиной ее смерти, и там может быть другая статья, скажем, нанесение легких телесных повреждений; нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Я надеюсь, что нам, может быть, удастся переквалифицировать их действия в более легкую статью", - признал Валерий Петровский, адвокат Сандры Рейниковой.
"Было несколько экспертиз, но в итоге они могут быть виновны в осознанном предоставлении ложной информации полиции, ну, или в нанесении телесных повреждений средней тяжести. То есть они сделали, ну, что-то плохое. Было ли это убийство или нет - другой вопрос", - отметил Петровский.
Семилетняя Юстине Рейникова пропала 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем, и вначале предполагалось, что она пропала со двора своего дома.
Полиция и волонтеры провели масштабные поиски, но долгое время они оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения Юстине сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.
Позже тело девочки с телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома, а 20 июня по подозрению в совершении преступления были задержаны отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд выдал санкцию на арест обоих подозреваемых.
Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей Юстине находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.
Галерея: Поиски Юстине Рейниковой
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