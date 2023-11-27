Дело об убийстве маленькой Юстине передано в прокуратуру

"Я очень надеюсь, что смерть девочки наступила не из-за действий моих клиентов или что действия, которые могли быть направлены против этой девочки, не стали причиной ее смерти, и там может быть другая статья, скажем, нанесение легких телесных повреждений; нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Я надеюсь, что нам, может быть, удастся переквалифицировать их действия в более легкую статью", - признал Валерий Петровский, адвокат Сандры Рейниковой.

"Было несколько экспертиз, но в итоге они могут быть виновны в осознанном предоставлении ложной информации полиции, ну, или в нанесении телесных повреждений средней тяжести. То есть они сделали, ну, что-то плохое. Было ли это убийство или нет - другой вопрос", - отметил Петровский.

Семилетняя Юстине Рейникова пропала 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем, и вначале предполагалось, что она пропала со двора своего дома.

Полиция и волонтеры провели масштабные поиски, но долгое время они оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения Юстине сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.

Позже тело девочки с телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома, а 20 июня по подозрению в совершении преступления были задержаны отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд выдал санкцию на арест обоих подозреваемых.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей Юстине находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.

Галерея: Поиски Юстине Рейниковой