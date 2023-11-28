В Риге ночью прошел сильный снегопад. Дороги усиленно очищаются, общественный транспорт задерживается

Улицы Риги очищаются в приоритетном порядке: магистральные улицы, улицы, по которым курсирует общественный транспорт, мосты и эстакады, велосипедная инфраструктура. После этого убираются менее важные или близлежащие улицы. Также в этом году повышенное внимание будет уделяться очистке от снега пешеходных переходов и перекрестков улиц.

Этой зимой самоуправление продолжает содержать тротуары в историческом центре Риги, а также начинает очищать и поливать муниципальные тротуары вблизи главных и самых оживленных улиц города.

В Риге опаздывает общественный транспорт

Из-за снега в Риге задерживается общественный транспорт - отставание от расписания на автобусных и троллейбусных маршрутах составляет примерно 15 минут, сообщила представитель столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Задержки на маршрутах также увеличиваются из-за дорожно-транспортных происшествий, поэтому пассажирам следует считаться с тем, что они проведут в пути больше времени, чем обычно.

Ситуация в стране

Как сообщает Latvijas valsts ceļi, снег и гололедица утром во вторник затрудняют движение по основным и региональным дорогам на большей части территории Латвии. Заснеженные участки очищают и посыпают противоскользящими материалами.

В работах по содержанию дорог задействована 141 единица зимней техники SIA Latvijas autoceļu uzturētājs.

Передвижение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии. По данным LVC, водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

Осадки продолжатся

Сообщается, что утром во вторник на большей части территории Латвии продолжаются осадки - в основном небольшой снег, местами в западной и центральной частях страны пройдет сильный снег.

Самый глубокий снег на наблюдательных станциях в пять утра был в Алуксне, Дагде, Пиедруе Краславского края и Рожупе Ливанского края - 20-23 сантиметра. Наибольшее увеличение снежного покрова с понедельника наблюдалось в Алуксне (с 14 до 23 см), Огресгале (с 7 до 15 см), Резекне (с 5 до 15 см) и в центре Риги (с 3 до 9 см).