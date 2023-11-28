Полиция предупредила пьяного мужчину, чтобы тот не садился за руль. Он не послушался

В ходе разговора мужчина пояснил, что ждет жену, чтобы после этого отправиться домой. От мужчины ощущался сильный запах алкоголя, поэтому сотрудники полиции предупредили его, что в состоянии алкогольного опьянения запрещено управлять транспортным средством, на что мужчина ответил, что вообще не собирается водить, потому что у него нет водительских прав.

Несмотря на предупреждение, через час правоохранители заметили, что BMW на большой скорости начал движение по улице Прушу в направлении улицы Икшкилес. Полицейские, отреагировав на ситуацию, начали преследование автомобиля, пока тот не остановился. Мужчину тут же задержали. За мгновение до остановки BMW также успел зацепиться боком автомобиля за бетонный столб.

Учитывая обстоятельства произошедшего, на место были вызваны сотрудники Госполиции. Мужчине провели тест на концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, который показал уровень опьянения в 1,64 промилле.

За управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность.