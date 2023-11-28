Фото ⟩ "Делать паспорт". Агата Муцениеце с детьми приехала в Ригу

Уроженка Латвии, актриса Агата Муцениеце, которая после начала полномасштабного российского вторжения в Украину осталась проживать в России, вместе с детьми на несколько дней приехала в Ригу. Снимками заснеженной столицы актриса поделилась в своем Instagram.
Муцениеце выставила несколько видео в сторис, где видны улицы Риги в снегу. Также в посте она опубликовала кадры украшенного Старого города и фото с прогулки с детьми.
Ранее изданию Voice Агата назвала причину визита в Латвию - ее сыну Тимофею нужно делать паспорт. Добираться Муцениеце планировала на машине.
"Вы знаете, я планирую поехать туда в конце ноября. Поеду на машине, потому что по-другому сейчас туда не добраться. Это ужасно. Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт", - рассказала изданию актриса.
Напомним, что после начала полномасштабной войны России в Украине многие артисты выступили против действий российского государства, покинув родину, среди них Земфира, Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Артур Смольянинов, Борис Гребенщиков, группа "Каста", Данила Поперечный, Oxxxymiron, Noize MC, Монеточка и т.д. Агата Муцениеце, у которой латвийский паспорт, осталась проживать в России.
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