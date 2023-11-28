Сын убитого Андриса Любки: Подозреваемые пытаются приуменьшить свою вину

В письме Лаурис также выразил сожаление, что 25 ноября на телеканале LTV1 был показан сюжет, в котором свое мнение по поводу произошедшего высказали жена подозреваемого в убийстве Игоря Хаита, а также водитель автомобиля, который на данный момент имеет статус подозреваемого. Семья убитого отказалась от интервью, так как получила известие от журналиста за день до похорон.

"Несмотря на то, что я знаю подробности произошедшего, я не хочу в данный момент обсуждать их публично. Публично обсуждая детали убийства моего отца, мы препятствуем ходу расследования. Для нашей семьи важно, чтобы преступник понес справедливое наказание", - отметил Лаурис Любка.

Он также утверждает, что в компании Lūsēni работает почти 80% русскоязычных сотрудников, а также украинцы. Значительная часть партнеров компании - тоже по национальности русские.

"Моего отца в последний путь провожали люди разных национальностей. Это специфика нашего региона, где мы десятилетиями работаем и отдыхаем вместе без ненависти, с обоюдным уважением", - подчеркивает Лаурис Любка.

"Мы против разжигания международной ненависти, используя трагедию нашей семьи. Мы против разжигания международной ненависти для оправдания убийства Андриса Любки такими гнусными методами".

"В нашей семье произошла трагедия. В моего отца несколько раз выстрелили на глазах у жены и внучки. По словам очевидцев, мой отец никого не оскорблял и не унижал. Он ни на кого не нападал и никому каким-либо образом не причинял вреда. Моего отца убили за то, что кому-то не понравилось, как он припарковал машину", - резюмирует Лаурис.

Как сообщалось, 17 ноября в Резекне был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка. Позднее Госполиция задержала стрелявшего Игоря Хаита.