Зимой свои правила. Как не пострадать в ДТП, когда на улице рано темнеет?

В целом статистика дорожных происшествий демонстрирует классическую осеннюю динамику. В это время года почти половина пострадавших - пешеходы и велосипедисты, причем четыре пятых из них получают травмы в темное время суток, которое с каждым днем становится все длиннее.

При отсутствии тротуаров, отделяющих дорогу от проезжей части, пешеходы должны передвигаться по левой стороне.

Риск быть сбитым, идя по правой стороне дороги, несравнимо выше.

Передвигаться можно только по левой стороне, где пешеход может ясно видеть траекторию движения водителя и, если нужно, даже спрыгнуть в кювет. Также необходим светоотражатель - не только сзади на рюкзаке, но и спереди.

Если приходится часто передвигаться в таких условиях, нужно выбирать одежду светлых оттенков. Например, ярко-желтые брюки видны гораздо дальше, чем черные или серые. А главное - не питать иллюзий, что водитель вас увидит в свете фар, которые светят так ярко. Опасность вовремя нужно замечать и самим пешеходам.