LTV поговорило с женой подозреваемого в убийстве Андриса Любки. Сюжет проверят на нарушение этики

В сюжете Panorāma состоялся разговор с женой подозреваемого в убийстве Игоря Хаита Аленой, а также с водителем, который на данный момент находится в статусе подозреваемого. Жена Хаита в интервью упоминает, что перед убийством между ней и Любкой произошла ссора, в ходе которой предприниматель якобы допускал агрессивные высказывания по национальному признаку.

В свою очередь, сын убитого Лаурис Любка в письме СМИ заявляет, что сказанное было клеветой на его отца с целью разжигания национальной розни, чтобы отвлечь внимание от истинных причин убийства, а также повлиять на судебный процесс.

Рожукалне сообщила агентству LETA, что получила два заявления по поводу упомянутого сюжета - одно 26 ноября, другое сегодня, 28 ноября. Рожукалне в понедельник приступила к анализу содержания сюжета, процесса его создания и отправила вопросы LTV.

Как сообщалось, бизнесмен и политик Любка был убит возле торгового центра в Резекне 17 ноября. По подозрению в убийстве был задержан Игорь Хаит 1975 года рождения.

Первоначальная информация, поступившая в распоряжение полиции, свидетельствовала о том, что за момент до совершения уголовного преступления между фигурантами произошел конфликт.

Убитый был избран в Лудзенскую краевую думу от Союза зеленых и крестьян.

По данным Firmas.lv, Любка (1963 года рождения) владеет деревообрабатывающим предприятием Lūsēni, фактический адрес которого - на улице Вароню в Резекне. По словам сына предпринимателя, до 80% сотрудников компании - русскоязычные и украинцы. Среди партнеров предприятия также много русскоговорящих.

В прошлом году оборот компании составил 18 529 485 евро, а прибыль - 7 138 909 евро. Любка также работал в объединении Mežvidu līnis, объединении охотников Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и Латгальском объединении фермеров-производителей.