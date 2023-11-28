Правительство поддержало отказ от условного лишения свободы и замену его на пробационный надзор

Предложение поступило от Министерства юстиции.

При разработке поправок изначально был сделан вывод, что пробационный надзор станет полноценной альтернативой условному лишению свободы, так как по своему содержанию и исполнению полностью идентичен надзору в испытательный срок условного осуждения.

Единственное выявленное отличие состоит в том, что в случае невыполнения требований пробационного надзора лишением свободы заменяется неотбытый срок наказания, а в случае несоблюдения требований условного осуждения к осужденному применяется назначенное ему наказание в виде лишения свободы в полном объеме, вне зависимости от того, как долго осужденный соблюдал условия условного осуждения.

Это означает, что последствия несоблюдения условного осуждения более суровы, чем предполагаемые последствия несоблюдения пробационного надзора.

Планируется, что поправки к Уголовному закону могут вступить в силу 1 января 2024 года, однако их еще предстоит утвердить Сейму.