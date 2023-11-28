РФ продаст 12 млрд долларов из последних резервов, чтобы до весны удержать рубль стабильным

Это уровень курса валюты, установленный Кремлем для главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, чтобы ослабить давление инфляции на общество. Другими словами, если рубль достигнет этого уровня, экономика сможет замаскировать различные проблемы и убедить общественность в том, что "Путин прекрасно справляется с экономическими проблемами".

В этом году курс рубля пережил значительное падение, иногда падая ниже отметки в 100 рублей за доллар и попав в список трех стран мира с самой слабой валютой. Однако сейчас рубль вырос, так как Центральный банк резко увеличил процентную ставку, а также обязал 43 крупнейшие компания - экспортера продавать иностранную валюту государству.

С начала ноября рубль подорожал на 4,3%. Местные экономисты не исключают, что рубль может стоить и меньше 80 рублей за доллар, но в этом случае стране будет сложно покрыть расходы, треть которых предназначена для продолжения войны в Украине.