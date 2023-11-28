РФ продаст 12 млрд долларов из последних резервов, чтобы до весны удержать рубль стабильным

Центральный банк Российской Федерации готовится к быстрому увеличению вливания валютных резервов на рынки, чтобы удержать курс рубля "на разумном уровне" и защитить от падения по крайней мере до президентских выборов в марте.
В понедельник Центральный банк России объявил о новом формате операций с золотовалютными резервами и Фондом национального благосостояния, на активы которых с февраля 2022 года наложены санкции. Это не касается операций с физическим золотом и китайскими юанями.
С нового года Центробанк будет покупать валюту в соответствии с бюджетным планом (за счет налога на нефтегазовые доходы сверх базового уровня), а также начнет продавать валюту за счет средств Фонда национального благосостояния для покрытия бюджетных расходов и инвестиций.
Объем продажи валюты (около 4,6 триллиона рублей) превысит объем ее покупки (3,6 триллиона рублей), поэтому ЦБ рассчитывает влить на рынки сумму, эквивалентную одному триллиону рублей, или 12 миллиардам долларов по текущему курсу.
Это более 10 % валютных резервов ЦБ, составляющих более 100 миллиардов китайских юаней. Эта сумма не позволит рублю значительно укрепиться, но 12 миллиардов долларов будет достаточно, чтобы придать рублю некоторую стабильность хотя бы до весны 2024 года. По прогнозам Центробанка, к моменту переизбрания российского диктатора Владимира Путина в марте 2024 года курс рубля может составить 80-83 рубля за доллар.
Это уровень курса валюты, установленный Кремлем для главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, чтобы ослабить давление инфляции на общество. Другими словами, если рубль достигнет этого уровня, экономика сможет замаскировать различные проблемы и убедить общественность в том, что "Путин прекрасно справляется с экономическими проблемами".
В этом году курс рубля пережил значительное падение, иногда падая ниже отметки в 100 рублей за доллар и попав в список трех стран мира с самой слабой валютой. Однако сейчас рубль вырос, так как Центральный банк резко увеличил процентную ставку, а также обязал 43 крупнейшие компания - экспортера продавать иностранную валюту государству.
С начала ноября рубль подорожал на 4,3%. Местные экономисты не исключают, что рубль может стоить и меньше 80 рублей за доллар, но в этом случае стране будет сложно покрыть расходы, треть которых предназначена для продолжения войны в Украине.
RUS TVNET в Telegrama: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!