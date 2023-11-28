Правительство Финляндии приняло решение о полном закрытии восточной границы

Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии, объявил о закрытии восточной границы между Финляндией и Россией на период с 30 ноября по 13 декабря, пишет Rus.Postimees.
Премьер-министр уверен, что с помощью этой меры Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния со стороны России, сообщает Yle.fi.
По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, и оно обусловлено ситуацией вокруг внутренней безопасности.
По словам главы Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, госсовет обязал временно закрыть все пункты пересечения восточной границы и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропорту на период 30.11.–13.12.2023. Однако железнодорожный пункт Вайниккала, через который следуют грузоперевозки, останется в это время открытым.
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