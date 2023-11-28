Фото ⟩ В Украине появились первые танки Abrams

US-supplied M1A1 Abrams MBT reportedly in Ukrainian service, somewhere in the eastern part of the country. pic.twitter.com/MCsOClN4Ax — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 26, 2023

Прозвучали версии, что фото сделано недалеко от линии фронта на востоке Украины.

Как указывает Forbes, Abrams M1A1 - улучшенная версия М1. Она была улучшена в двух версиях - M1A1 SA (Situational Awareness) и M1A2 SEP (Situational Awareness). Украине сейчас поставляется версия SA. У американцев есть около 650 танков версии SA, и их планируется в течение двух лет заменить на танки версии M1A2. Это может стать хорошей новостью для украинцев, так как в таком случае США могут передать еще больше танков M1A1.

25 сентября этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла первая часть танков Abrams. В свою очередь 18 октября было подтверждено, что Украине переданы все обещанные американские танки.

Ускоренное прибытие этих танков соответствует острой необходимости Украины быстро и эффективно укрепить свои оборонительные позиции.

Всего США обещали поставить Украине 31 танк Abrams.

В мае США начали в Германии обучать украинских солдат использованию этих танков. 31 танк, предусмотренный Украине, несколько месяцев обновляли и готовили к поставке.

В апреле Пентагон сообщил, что планирует до конца года передать Украине танки M1 Abrams. США шлют более старые модели M1A1, а не современную версию А2, поставка которых Украине потребовала бы год.