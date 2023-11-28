Спасатели в Индии подняли на поверхность всех рабочих, оказавшихся под завалами тоннеля. Они провели под землей 17 дней

«Я очень рад, что после долгого ожидания наши друзья теперь снова окажутся со своими близкими, — написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший твиттер). — Терпение и мужество, проявленные ими и их семьями в это трудное время, невозможно переоценить».

Власти штата встречали вызволенных рабочих Фото: Uttarakhand government

Австралийский эксперт по подземным работам Арнольд Дикс сказал в интервью Би-би-си, что это спасение оказалось самой сложной операцией, с которой он когда-либо сталкивался.

«Это — самая сложная операция, и не только по техническим причинам, а потому что ставки были очень высоки. При обвале никто не пострадал, и мы должны были сделать так, чтобы каждый оказавшийся там человек вышел наружу целым и невредимым», — отметил он.

Сложные геологические условия

Немецко-австрийская инженерно-консультационная фирма Bernard Gruppe, которую наняла строящая тоннель индийская компания, заявила в августе, что «с момента начала проходки тоннеля геологические условия оказались более сложными, чем прогнозировалось в тендерной документации».

Пока непонятно, почему «эвакуационный проход», утвержденный для тоннеля еще в 2018 году, не был построен до тех пор, пока не произошла нынешняя катастрофа.

Родственники запертых в туннеле рабочих ожидали результатов спасательной операции неподалеку Фото: Reuters

Тоннель Силкьяра является частью проекта «Чар Дхам» по строительству пути длиной в 890 км стоимостью в 1,5 млрд долларов США, соединяющего важные места паломничества индуистов.

Сложность проекта заключается в том, что он проходит по Гималаям — самому высокому и сейсмически активному горному району в мире.

Строительный проект «Чар Дхам» соединяет важные места паломничества Фото: Getty Images