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Спасатели в Индии подняли на поверхность всех рабочих, оказавшихся под завалами тоннеля. Они провели под землей 17 дней

BBC News Русская служба
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BBC
Спасенных рабочих увезли в больницы, но они находятся в нормальном состоянии
Спасенных рабочих увезли в больницы, но они находятся в нормальном состоянии Фото: Reuters

​Спасатели на севере Индии завершили операцию по вызволению рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего тоннеля в Гималаях. Они провели под землей 17 дней.

Около 15:30 по Гринвичу (18.30 по Москве) правительство штата Уттаракханд сообщило, что все 41 человек были спасены.

Обрушение в тоннеле произошло 17 дней назад на глубине 4,5 км.

К счастью, хотя рабочие и оказались отрезаны от выхода, но никто из них не пострадал. У них было пространство для жизнедеятельности — около двух километров в длину и 8,5 метров в высоту.

Сложность спасательных работ заключалась в том, чтобы не спровоцировать еще один обвал
Сложность спасательных работ заключалась в том, чтобы не спровоцировать еще один обвал Фото: AFP

Как только спасатели пробурили первое отверстие в толще завалов, оказавшихся в ловушке людей по мере возможностей снабжали едой, водой и кислородом. Но были опасения, что дефицит кислорода рано или поздно начнет негативно отражаться на их состоянии.

В спасательной операции были задействовано более сотни человек. Ее суть заключалась в том, чтобы проложить бетонную трубу сквозь завалы.

В понедельник на финальной стадии спасательной операции к ней было подключено специальное подразделение спасателей, которое в Индии называют «шахтеры-крысы».

Метод, используемый этими отрядами, применяется в основном на угольных шахтах и предполагает работу в очень узких пространствах.

Некоторые участки они разбирали вручную.

Фото: BBC

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил всех участников операции и отметил мужество, с которым держались рабочие, ожидая спасения.

«Я очень рад, что после долгого ожидания наши друзья теперь снова окажутся со своими близкими, — написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший твиттер). — Терпение и мужество, проявленные ими и их семьями в это трудное время, невозможно переоценить».

Власти штата встречали вызволенных рабочих
Власти штата встречали вызволенных рабочих Фото: Uttarakhand government

Австралийский эксперт по подземным работам Арнольд Дикс сказал в интервью Би-би-си, что это спасение оказалось самой сложной операцией, с которой он когда-либо сталкивался.

«Это — самая сложная операция, и не только по техническим причинам, а потому что ставки были очень высоки. При обвале никто не пострадал, и мы должны были сделать так, чтобы каждый оказавшийся там человек вышел наружу целым и невредимым», — отметил он.

Сложные геологические условия

Немецко-австрийская инженерно-консультационная фирма Bernard Gruppe, которую наняла строящая тоннель индийская компания, заявила в августе, что «с момента начала проходки тоннеля геологические условия оказались более сложными, чем прогнозировалось в тендерной документации».

Пока непонятно, почему «эвакуационный проход», утвержденный для тоннеля еще в 2018 году, не был построен до тех пор, пока не произошла нынешняя катастрофа.

Родственники запертых в туннеле рабочих ожидали результатов спасательной операции неподалеку
Родственники запертых в туннеле рабочих ожидали результатов спасательной операции неподалеку Фото: Reuters

Тоннель Силкьяра является частью проекта «Чар Дхам» по строительству пути длиной в 890 км стоимостью в 1,5 млрд долларов США, соединяющего важные места паломничества индуистов.

Сложность проекта заключается в том, что он проходит по Гималаям — самому высокому и сейсмически активному горному району в мире.

Строительный проект «Чар Дхам» соединяет важные места паломничества
Строительный проект «Чар Дхам» соединяет важные места паломничества Фото: Getty Images

Геологи говорят, что многие горные породы в северных Гималаях, где расположен Уттаракханд, являются достаточно рыхлыми, так называемыми, осадочными породами.

«Проблема в этом регионе заключается в том, что существуют различные типы горных пород с разной плотностью. Некоторые из них действительно мягкие, некоторые более твердые. Мягкие породы крошатся. Это делает регион крайне нестабильным для строительства», — сказал Би-би-си индийский геолог, доктор Раджендран.

Джошиматх, город, построенный на нестабильном склоне
Джошиматх, город, построенный на нестабильном склоне Фото: ATUL SAT

По официальным данным, только в этом году в Уттаракханде произошли более 1000 оползней, в результате которых погибли более 48 человек. Причиной большей части из них были чрезмерно обильные муссонные дожди.

В этом году трещины появились в сотнях домов и на многих улицах Джошиматха, небольшого города, расположенного в этом же штате. Он был построен на месте, где часто происходят крупные оползни.

Исследования показывают, что верхний слой почвы в Гималаях подвергается эрозии в три раза быстрее, чем в среднем по стране.

В 2013 году город Кедарнатх пострадал от разрушительного наводнения, вызванного сильными муссонными дождями. Тогда погибли тысячи людей.

BBC
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