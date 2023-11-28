Спасатели на севере Индии завершили операцию по вызволению рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего тоннеля в Гималаях. Они провели под землей 17 дней.
Спасатели в Индии подняли на поверхность всех рабочих, оказавшихся под завалами тоннеля. Они провели под землей 17 дней
Около 15:30 по Гринвичу (18.30 по Москве) правительство штата Уттаракханд сообщило, что все 41 человек были спасены.
Обрушение в тоннеле произошло 17 дней назад на глубине 4,5 км.
К счастью, хотя рабочие и оказались отрезаны от выхода, но никто из них не пострадал. У них было пространство для жизнедеятельности — около двух километров в длину и 8,5 метров в высоту.
Как только спасатели пробурили первое отверстие в толще завалов, оказавшихся в ловушке людей по мере возможностей снабжали едой, водой и кислородом. Но были опасения, что дефицит кислорода рано или поздно начнет негативно отражаться на их состоянии.
В спасательной операции были задействовано более сотни человек. Ее суть заключалась в том, чтобы проложить бетонную трубу сквозь завалы.
В понедельник на финальной стадии спасательной операции к ней было подключено специальное подразделение спасателей, которое в Индии называют «шахтеры-крысы».
Метод, используемый этими отрядами, применяется в основном на угольных шахтах и предполагает работу в очень узких пространствах.
Некоторые участки они разбирали вручную.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил всех участников операции и отметил мужество, с которым держались рабочие, ожидая спасения.
«Я очень рад, что после долгого ожидания наши друзья теперь снова окажутся со своими близкими, — написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший твиттер). — Терпение и мужество, проявленные ими и их семьями в это трудное время, невозможно переоценить».
Австралийский эксперт по подземным работам Арнольд Дикс сказал в интервью Би-би-си, что это спасение оказалось самой сложной операцией, с которой он когда-либо сталкивался.
«Это — самая сложная операция, и не только по техническим причинам, а потому что ставки были очень высоки. При обвале никто не пострадал, и мы должны были сделать так, чтобы каждый оказавшийся там человек вышел наружу целым и невредимым», — отметил он.
Сложные геологические условия
Немецко-австрийская инженерно-консультационная фирма Bernard Gruppe, которую наняла строящая тоннель индийская компания, заявила в августе, что «с момента начала проходки тоннеля геологические условия оказались более сложными, чем прогнозировалось в тендерной документации».
Пока непонятно, почему «эвакуационный проход», утвержденный для тоннеля еще в 2018 году, не был построен до тех пор, пока не произошла нынешняя катастрофа.
Тоннель Силкьяра является частью проекта «Чар Дхам» по строительству пути длиной в 890 км стоимостью в 1,5 млрд долларов США, соединяющего важные места паломничества индуистов.
Сложность проекта заключается в том, что он проходит по Гималаям — самому высокому и сейсмически активному горному району в мире.
Геологи говорят, что многие горные породы в северных Гималаях, где расположен Уттаракханд, являются достаточно рыхлыми, так называемыми, осадочными породами.
«Проблема в этом регионе заключается в том, что существуют различные типы горных пород с разной плотностью. Некоторые из них действительно мягкие, некоторые более твердые. Мягкие породы крошатся. Это делает регион крайне нестабильным для строительства», — сказал Би-би-си индийский геолог, доктор Раджендран.
По официальным данным, только в этом году в Уттаракханде произошли более 1000 оползней, в результате которых погибли более 48 человек. Причиной большей части из них были чрезмерно обильные муссонные дожди.
В этом году трещины появились в сотнях домов и на многих улицах Джошиматха, небольшого города, расположенного в этом же штате. Он был построен на месте, где часто происходят крупные оползни.
Исследования показывают, что верхний слой почвы в Гималаях подвергается эрозии в три раза быстрее, чем в среднем по стране.
В 2013 году город Кедарнатх пострадал от разрушительного наводнения, вызванного сильными муссонными дождями. Тогда погибли тысячи людей.