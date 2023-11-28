В РФ разрастается флешмоб родственников мобилизованных

Родственники мобилизованных россиян, добивающиеся их возвращения с фронта, устроили всероссийский флешмоб, наклеивая на автомобили стикеры со слоганами, использующими символы поддержки войны РФ против Украины. Кадры с участвующими машинами во вторник, 28 ноября, опубликовал Telegram-канал "Путь домой", объединяющий родственников мобилизованных по всей стране.

Обращение родственников мобилизованных

Накануне движение родственников мобилизованных россиян опубликовало обращение к "многонациональному народу России". "Это обращение к каждому, или скорее мольба о помощи. Прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, которую мы не в силах вынести в одиночестве! Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких", - указывается в нем.