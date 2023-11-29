Удобно, но полезно ли? Девять вопросов о тампонах, которые многих интересуют

Сколько тампонов следует использовать в течение дня?

"В целях гигиены и во избежание гинекологического дискомфорта или заболевания независимо от степени пропитанности тампона его обязательно нужно регулярно менять. 4-6 штук в день - это нормально. И не забывайте мыть руки до и после смены тампона", - рекомендует фармацевт.

Что лучше использовать - гигиенические пакеты или тампоны?

"Стоит сказать, что, если не брать во внимание риск синдрома токсического шока от тампонов, на самом деле нет более здорового или менее здорового выбора. Главное - это правильное использование пакетов или тампонов и ваш личный комфорт", - считает фармацевт.

Тампоны следует менять каждые 4-6 часов, а пакеты - каждые 2-4 часа. Что касается удобства, то это зависит только от вас!

Будете ли вы использовать пакеты, тампоны, менструальную чашу или менструальное белье, зависит только от вас. Иногда это зависит от того, чем вы хотите заняться. Например, если вы хотите плавать во время месячных или участвовать в спортивных соревнованиях, тампоны облегчат вам задачу!

Безопасны ли тампоны на 100%?

Количество потенциальных токсинов, таких как диоксин и глифосат, в обычных тампонах слишком мало, чтобы считать их вредными. "Однако к использованию тампонов не стоит относиться легкомысленно - синдром токсического шока (СТШ), хотя и редко, может возникнуть от любого типа тампонов. Это индивидуальная реакция организма на использование тампонов, и такие женщины не должны ими пользоваться", - говорит эксперт. СТШ обычно сопровождается выраженной тяжестью внизу живота, высокой температурой тела, рвотой, диареей, странными нарушениями функций органов, плохим самочувствием, головокружением и т. д. Следует понимать, что шок вызывает не сам тампон, а реакция организма женщины на него. Важно наблюдать за собой в начале использования этих гигиенических средств, чтобы понять, нет ли каких-либо изменений в самочувствии.

Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.