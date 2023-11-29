Удобно, но полезно ли? Девять вопросов о тампонах, которые многих интересуют

Что лучше - тампоны или гигиенические пакеты? Как узнать, когда пора менять тампон? Какой размер тампонов лучше всего подходит для меня? Действительно ли тампоны могут стать причиной синдрома токсического шока? Мы обобщили девять самых популярных вопросов о применении тампонов во время менструации и задали их сертифицированному фармацевту Apotheka Лайле Залите.
Тампоны какого размера мне надо использовать?
"Размеры тампонов отличаются в зависимости от потребностей менструации во впитывании, или абсорбции, - Light, Regular, Super, Super Plus и Ultra, которые обозначаются, соответственно, степенью впитывания в каплях, в то время как капли обозначаются степенью впитывания крови в граммах. Например, 1 капля впитает 6 г крови, 6 капель - 18-21 г крови и так далее", - объясняет фармацевт.
Чем еще отличаются тампоны?
Помимо размера, на упаковках тампонов также указывается, имеют ли они повышенный комфорт (Pro или Ultimate comfort) - например, шелковое покрытие поверхности, которое легко скользит, делая введение тампона легким и нежным.
Менее популярны, но доступны тампоны-губки, без нити.
Какие тампоны наиболее популярны?
"Большинство женщин используют тампоны со стандартной впитывающей способностью, или Regular. Но, зная, что поток менструальной крови меняется изо дня в день, женщина может выбрать для себя несколько размеров тампонов - кому-то понадобятся тампоны Super Plus в первые несколько дней и Light - в последние, а у кого-то, наоборот, в первые несколько дней крови будет гораздо меньше, чем потом", - объясняет фармацевт.
Какой размер тампонов лучше всего подходит для новичков?
Как отмечает Лайла Залите, если вы только начинаете пользоваться тампонами, то, безусловно, рекомендуется начать с тампонов, имеющих аппликатор, который помогает вставить тампон. "Это компактный, незаметный пластиковый аппликатор с закругленным кончиком, чтобы легко вставить тампон, - рассказывает Залите. - После того как вы несколько раз используете тампоны, вы сможете перейти на тот размер, который лучше всего подходит для вашего потока крови".
К этим тампонам прилагается инструкция о том, как правильно вводить тампон во влагалище!
Размер тампона не имеет никакого отношения к вашему опыту или размеру тела!
Как узнать, правильно ли я выбрала размер тампона?
В идеале тампон должен "продержаться" около 4-6 часов. Если вы вынимаете его через 6 часов, а он все еще не заполнен или ощущения некомфортные, следует уменьшить размер. Если же тампон заполнен уже менее чем через 4 часа - выбирайте размер побольше!
Как долго можно использовать тампон, не меняя его?
При среднем и нормальном кровотечении тампон следует менять каждые 4-6 часов, при более сильном кровотечении это следует делать чаще.
"Ни в коем случае не оставляйте тампон во влагалище более чем на 8 часов, чтобы предотвратить распространение вредных бактерий и избежать нарушения микрофлоры влагалища, дискомфорта и воспаления. По этой причине не рекомендуется использовать тампоны на ночь, если только вы не просыпаетесь ночью, чтобы сменить тампон", - советует Лайла Залите.
Сколько тампонов следует использовать в течение дня?
"В целях гигиены и во избежание гинекологического дискомфорта или заболевания независимо от степени пропитанности тампона его обязательно нужно регулярно менять. 4-6 штук в день - это нормально. И не забывайте мыть руки до и после смены тампона", - рекомендует фармацевт.
Что лучше использовать - гигиенические пакеты или тампоны?
"Стоит сказать, что, если не брать во внимание риск синдрома токсического шока от тампонов, на самом деле нет более здорового или менее здорового выбора. Главное - это правильное использование пакетов или тампонов и ваш личный комфорт", - считает фармацевт.
Тампоны следует менять каждые 4-6 часов, а пакеты - каждые 2-4 часа. Что касается удобства, то это зависит только от вас!
Будете ли вы использовать пакеты, тампоны, менструальную чашу или менструальное белье, зависит только от вас. Иногда это зависит от того, чем вы хотите заняться. Например, если вы хотите плавать во время месячных или участвовать в спортивных соревнованиях, тампоны облегчат вам задачу!
Безопасны ли тампоны на 100%?
Количество потенциальных токсинов, таких как диоксин и глифосат, в обычных тампонах слишком мало, чтобы считать их вредными. "Однако к использованию тампонов не стоит относиться легкомысленно - синдром токсического шока (СТШ), хотя и редко, может возникнуть от любого типа тампонов. Это индивидуальная реакция организма на использование тампонов, и такие женщины не должны ими пользоваться", - говорит эксперт. СТШ обычно сопровождается выраженной тяжестью внизу живота, высокой температурой тела, рвотой, диареей, странными нарушениями функций органов, плохим самочувствием, головокружением и т. д. Следует понимать, что шок вызывает не сам тампон, а реакция организма женщины на него. Важно наблюдать за собой в начале использования этих гигиенических средств, чтобы понять, нет ли каких-либо изменений в самочувствии.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.
RUS TVNET в Telegrama: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!