В шаге от очень дорогой аварии: на улице Краста автовоз попал в незавидную ситуацию

Водитель компании по перевозке автомобилей Kurbads Улдис во вторник переоценил свои возможности повернуть с улицы Краста, в результате чего машина застряла в сугробе и не могла сдвинуться с места. Кроме того, тяжелый состав начал проваливаться и скользить вбок, угрожая перевернуться.