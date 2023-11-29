В шаге от очень дорогой аварии: на улице Краста автовоз попал в незавидную ситуацию

Утром во вторник в Риге на улице Краста автовоз с ценным грузом начал соскальзывать с проезжей части, а затем застрял в беспомощной ситуации, сообщает передача Degpunktā.
Водитель компании по перевозке автомобилей Kurbads Улдис во вторник переоценил свои возможности повернуть с улицы Краста, в результате чего машина застряла в сугробе и не могла сдвинуться с места. Кроме того, тяжелый состав начал проваливаться и скользить вбок, угрожая перевернуться.
Груз Kurbads состоял из четырех автомобилей Lexus и трех Toyota.
Водитель признался передаче, что немного разочаровался в нетерпимости рижан. После произошедшего водители легковушек даже не давали возможности грузовику выбраться с грунта.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegrama: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!