Ср, 29.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Искать

В шаге от очень дорогой аварии: на улице Краста автовоз попал в незавидную ситуацию

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Утром во вторник в Риге на улице Краста автовоз с ценным грузом начал соскальзывать с проезжей части, а затем застрял в беспомощной ситуации, сообщает передача Degpunktā.

Водитель компании по перевозке автомобилей Kurbads Улдис во вторник переоценил свои возможности повернуть с улицы Краста, в результате чего машина застряла в сугробе и не могла сдвинуться с места. Кроме того, тяжелый состав начал проваливаться и скользить вбок, угрожая перевернуться.

Груз Kurbads состоял из четырех автомобилей Lexus и трех Toyota.

Водитель признался передаче, что немного разочаровался в нетерпимости рижан. После произошедшего водители легковушек даже не давали возможности грузовику выбраться с грунта.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegrama: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх