Latvijas valsts meži признали, что испортили жителю Балдоне подъездную дорогу

В октябре Вилис заметил, что подъездная дорога основательно разрушена. Позднее он узнал, что это сделали работники LVM. После нескольких дискуссий было достигнуто соглашение, что дорогу починят.

Вилис рассказал, что 6 ноября дорогу выровняли. Однако мужчина недоволен, так как заехать на свою территорию по-прежнему не может. Более того, другого объездного пути нет. Нельзя проехать и по обочине.

В LVM вину признали, однако к ремонтным работам не приступают, сообщает передача.

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