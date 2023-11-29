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Видео ⟩ В Екабпилсе не понимают, почему в городе появились объекты с названиями стран-агрессоров

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Столбы с названиями стран-агрессоров
Столбы с названиями стран-агрессоров Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Жительница Екабпилса недоумевает, почему в общественном месте города размещены объекты с названиями стран России и Беларуси, сообщает программа Bez tabu.

"Почему в 2023 году на отремонтированной площади возле отреставрированной Екабпилсской государственной гимназии, предназначенной для праздничных мероприятий, стоят такие столбы?! В одном ряду со странами Балтии и Скандинавии названия стран-агрессоров [России и Беларуси]", - спрашивает местная жительница.

Самоуправление Екабпилса сообщило, что площадь О. Калпака, на которой расположены металлические столбы с названиями 10 стран, благоустроена в рамках международного проекта "Создание международного туристического маршрута "Геодезическая дуга Струве".

В муниципалитете заявили, что на современной географической карте геодезическая "дуга Струве" пересекает 10 стран: Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Молдову и Украину, что также отражено в данном конкретном решении.

Измерения геодезической дуги определяются как один из методов определения размеров и формы Земли. Обследование дуги меридиана проводилось с 1816 по 1855 год под руководством Фридриха Георга Вильгельма Струве.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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