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Снег и гололед затрудняют движение по главным и региональным дорогам

rus.tvnet.lv
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Фото: dpa/scanpix

Утром в среду, 29 ноября, снег и гололед в Курземе, Видземе и центральной части страны затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 42 единицы зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Тукумса, Талси, Добеле и Елгавы.

Представители Latvijas valsts ceļi напоминают, что важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию ​​до впереди идущих автомобилей.

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