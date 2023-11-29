Снег и гололед затрудняют движение по главным и региональным дорогам

Утром в среду, 29 ноября, снег и гололед в Курземе, Видземе и центральной части страны затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 42 единицы зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Тукумса, Талси, Добеле и Елгавы.
Представители Latvijas valsts ceļi напоминают, что важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию до впереди идущих автомобилей.
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