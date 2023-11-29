Страны Северной Европы отправят военные корабли в Балтийское море

После встречи министров обороны стран-членов Объединенных сил реагирования (JEF) было объявлено, что эта группа стран согласилась активировать "Вариант реагирования JEF".

"Сюда входят военно-морские и военно-воздушные силы, которые будут развернуты в зоне ответственности JEF в качестве военного вклада в защиту критической подводной инфраструктуры", - говорится в совместном заявлении.

Министры добавили что это развертывания сил начнется в начале декабря.

JEF - это коалиция из 10 стран, занимающаяся вопросами безопасности в Северной Европе. В коалицию входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Лидеры группы в октябре договорились усилить защиту подводной инфраструктуры после утечки в газопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию. Считается, что эта утечка является результатом "внешней" деятельности.

Финская полиция полагает, что повреждение трубопровода было вызвано якорем китайского корабля.

"Что касается морского наблюдения, около 20 военных кораблей будут активны в Балтийском море и северной части Атлантического океана, чтобы лучше защищать критически важную подводную инфраструктуру", - заявил министр обороны Швеции.

Министр заявил, что эта акция не является ответом на конкретную угрозу, а "симптомом очень серьезной ситуации с безопасностью в мире, прежде всего в нашем регионе".

"Нам нужно иметь возможность провести операцию такого типа, чтобы иметь возможность защитить критически важную инфраструктуру, а также послать сигнал России", - сказал министр.