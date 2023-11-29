Politico назвало Туска самым влиятельным европейцем, в списке еще Навальный и Зеленский

Во вторник, 28 ноября, издание Politico опубликовало свой ежегодный список самых влиятельных европейцев. На этот раз лидер польской оппозиции Дональд Туск признан самым влиятельным европейским политиком, сменив прошлогоднего лидера, президента Украины Владимира Зеленского.
Издание отмечает, что Туск олицетворяет "надежду" европейских центристов, поскольку в то время, когда национал-консерваторы побеждают на выборах во все большем числе стран, он смог обеспечить победу коалиции центристских партий, которая откроет новую эру в Польше.
Всего в списке Politico 28 политиков, а остальные 27 разделены на три категории - "деятели", "мечтатели" и "разрушители".
Зеленский, которого в прошлом году назвали самым влиятельным европейским политиком, в этом году назвали самым влиятельным "мечтателем", приравняв украинского президента к таким историческим личностям, как Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.
За Зеленским следует "русский Мандела" - лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Интересно, что среди "мечтателей" находится и Найджел Фарадж, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), который, никогда не занимая должностей в правительстве, сумел сохранить свое влияние на британскую политику даже после Брексита.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была признана самым влиятельным "деятелем". Она обогнала таких европейских политических тяжеловесов, как президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Также среди наиболее влиятельных "деятелей" находятся глава офиса президента Украины Андрей Ермак, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Французского национального союза Марин Ле Пен и др.
Главным "разрушителем" названа Эльвира Набиуллина, глава российского центрального банка, которая поддерживает военную машину президента России Владимира Путина.
За ней следуют такие политики, как лидер каталонских националистов, "революционер" Карлес Пучдемон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В списке "разрушителей" также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, посол ЕС в Вашингтоне Йовита Нелюпшене, грузинский олигарх Бидзин Иванишвили и др.
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