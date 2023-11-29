Politico назвало Туска самым влиятельным европейцем, в списке еще Навальный и Зеленский

Издание отмечает, что Туск олицетворяет "надежду" европейских центристов, поскольку в то время, когда национал-консерваторы побеждают на выборах во все большем числе стран, он смог обеспечить победу коалиции центристских партий, которая откроет новую эру в Польше.

Всего в списке Politico 28 политиков, а остальные 27 разделены на три категории - "деятели", "мечтатели" и "разрушители".

Зеленский, которого в прошлом году назвали самым влиятельным европейским политиком, в этом году назвали самым влиятельным "мечтателем", приравняв украинского президента к таким историческим личностям, как Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.

За Зеленским следует "русский Мандела" - лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Интересно, что среди "мечтателей" находится и Найджел Фарадж, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), который, никогда не занимая должностей в правительстве, сумел сохранить свое влияние на британскую политику даже после Брексита.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была признана самым влиятельным "деятелем". Она обогнала таких европейских политических тяжеловесов, как президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Также среди наиболее влиятельных "деятелей" находятся глава офиса президента Украины Андрей Ермак, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Французского национального союза Марин Ле Пен и др.

Главным "разрушителем" названа Эльвира Набиуллина, глава российского центрального банка, которая поддерживает военную машину президента России Владимира Путина.

За ней следуют такие политики, как лидер каталонских националистов, "революционер" Карлес Пучдемон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В списке "разрушителей" также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, посол ЕС в Вашингтоне Йовита Нелюпшене, грузинский олигарх Бидзин Иванишвили и др.