Первая жеребьевка по призыву на военную службу состоится 23 января

В рамках третьего призыва до 1 сентября в СГО можно было записаться добровольно, и планировалось набрать 480 молодых людей, но добровольцев оказалось только примерно 250.

Поэтому впервые планируется организовать отбор на основе принципа случайности, когда молодые люди будут призваны в обязательном порядке.

Предполагается, что в обязательном порядке будет призвано не менее 600-700 молодых людей с учетом того, что около 30% могут быть признаны непригодными к службе по состоянию здоровья.

Жеребьевка новобранцев состоится 23 января.

По словам Гарисонса, к этому процессу Министерство обороны планирует привлечь неправительственные организации и омбудсмена, чтобы убедиться в честности жеребьевки. По поводу организации жеребьевки министерство консультируется с Latvijas Loto.

Вскоре после жеребьевки молодым людям будет прислана повестка для прохождения медицинского обследования. Окончательная повестка перед призывом, согласно закону, будет отправлена за три месяца до призыва.