Стресс - темный спутник этого сезона: чем он может быть опасен

Лучшее лекарство от стресса – здоровый образ жизни

"Чтобы уменьшить стресс, необходимо внести коррективы в повседневные привычки. Важно регулярно заниматься спортом, поскольку во время физической активности уровень кортизола снижается. Также следует обратить внимание на питание. Ежедневное меню должно быть здоровым и сбалансированным, количество сахара и кофеина должно быть ограничено. Следует избавиться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, и стараться проводить больше времени на свежем воздухе. Обязательно следует посвятить время хобби, систематизации своих мыслей в разговорах с близкими людьми или самим собой. Для снижения утомляемости, слабости и нервозности, стабилизации нервной системы будет полезен магний и витамины группы В.