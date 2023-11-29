Стресс - темный спутник этого сезона: чем он может быть опасен

С приходом осени многие испытывают повышенный стресс, связанный с возобновлением работы детских садов, школ и университетов. На рабочих местах ускоряются обороты и увеличивается объем обязанностей. Кроме того, меняется суточный ритм и начинается сезон простуд, так как погода становится холоднее, вечера - темнее, и ослабевает иммунитет. Такое стечение обстоятельств может создать физическую и эмоциональную перегрузку, из-за которой мы чувствуем усталость и быстрее теряем энергию. Что такое стресс, как его избежать и что делать, чтобы уменьшить стресс, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
"Тревожность, напряжение и учащенное сердцебиение - эти симптомы стресса являются естественной реакцией организма на раздражитель, например, неприятную ситуацию, проблему или другие факторы, способствующие напряжению. Испытывая стресс, надпочечники вырабатывают гормоны стресса, полезные в краткосрочной перспективе – они помогают подготовиться к угрозе, позволяя тем самым организму мобилизоваться и успешно преодолеть стрессовую ситуацию. Однако,
при длительном напряжении резервы организма истощаются и могут возникнуть нежелательные последствия, такие как нервозность, чрезмерная утомляемость, нарушения сна, а в отдаленной перспективе возможны даже серьезные заболевания.
Чтобы этого избежать, необходимо найти способ снизить стресс", - объясняет фармацевт.
Гормоны стресса мобилизуют организм и способствуют концентрации
Испытывая страх, тревогу, боль, холод или интенсивную физическую нагрузку, организм вступает в так называемую реакцию "бей или беги", в результате которой происходит выброс гормонов надпочечников катехоламинов. Под его воздействием мобилизуются все функции организма, усиливается концентрация, организм готов противостоять опасностям и работать для достижения наилучшего результата. Катехоламин норадреналин сужает сосуды и повышает кровяное давление, способствует возбуждению, тревоге и настороженности, тем самым усиливая когнитивные функции и повышая уровень энергии, а адреналин повышает уровень глюкозы в крови и способствует использованию глюкозы в мышцах, тем самым повышая их работоспособность.
Адреналин также учащает сердцебиение, увеличивает потребление кислорода клетками, повышает температуру тела, расслабляет гладкую мускулатуру стенок кишечника, бронхов и мочевого пузыря, а также расширяет зрачки глаз.
Адреналин также можно назвать стартовым гормоном – без его выброса невозможна никакая физическая активность. В небольших дозах организм вырабатывает его в течение дня, но вечером и ночью высвобождаемое количество уменьшается, обеспечивая дополнительную энергию утром и в течение дня.
В стрессовых ситуациях в организме также повышается уровень стероидного гормона кортизола. Этот гормон выделяется корой надпочечников, и каждый день он работает практически в каждой клетке организма, заботясь как о нашем самочувствии, так и о нашем здоровье. Кортизол участвует в обменных процессах, контролирует уровень воды и солей в организме, регулирует артериальное давление, функции почек и центральной нервной системы, уменьшает воспалительные процессы и заботится об иммунной системе организма.
При стрессе уровень кортизола быстро повышается, создавая прилив энергии.
Длительный стресс влияет на самочувствие и способствует болезням
"Если стресс длится долгое время, уровень гормонов постоянно повышается, что может не только ухудшить самочувствие, но и способствовать серьезным проблемам со здоровьем.
Чрезмерный стресс может проявляться целым рядом симптомов: от изменений аппетита и режима сна до головных болей, расстройства желудка и увеличения веса.
В долгосрочной перспективе может нарушиться работа иммунной системы, развиться сердечно-сосудистые заболевания или диабет. Если стресс невозможно контролировать самостоятельно, а один из симптомов хронического стресса наблюдается регулярно, необходимо обратиться за помощью к специалисту, который определит подходящую терапию", - говорит Аманда Озолиня.
О хроническом стрессе могут свидетельствовать:
- Расстройства пищеварительной системы. Стресс влияет на перистальтику кишечника, в результате чего можно наблюдать ускорение стула или, наоборот, запоры. Также возможны тошнота, изжога или спазмы. При хроническом стрессе могут развиваться функциональные расстройства кишечника, характеризующиеся постоянными болями в животе, вздутием живота и спазмами;
- Головные боли. В стрессовых ситуациях мышцы шеи, лица и плеч постоянно напряжены, вследствие чего возникают головные боли. Головные боли от напряжения чаще всего бывают легкой, средней или умеренной степени, концентрируются по всей голове, вызывают давящее или тянущее ощущение, могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней;
- Увеличение веса тела. Кортизол повышает уровень глюкозы в крови, что, в свою очередь, повышает аппетит и влияет на действие инсулина. В результате может увеличиться вес, что чаще всего наблюдается в области талии, на лбу и на лице. Некоторым людям свойственно эмоциональное переедание под влиянием стресса, т. е. стремление обрести комфорт, "заедая" свои эмоции, что также способствует образованию лишнего веса;
- Плохое настроение и тревога. Избыток кортизола подавляет выработку гормона счастья серотонина, поэтому часто наблюдаются плохое настроение, депрессия, перепады настроения и даже депрессия и приступы паники. В случае длительного стресса также возможны хроническое беспокойство, трудности с концентрацией внимания и нарушения сна;
- Чрезмерная утомляемость. Постоянное выделение гормонов способствует истощению надпочечников, что приводит к постоянной усталости и снижению работоспособности.
Лучшее лекарство от стресса – здоровый образ жизни
"Чтобы уменьшить стресс, необходимо внести коррективы в повседневные привычки. Важно регулярно заниматься спортом, поскольку во время физической активности уровень кортизола снижается. Также следует обратить внимание на питание. Ежедневное меню должно быть здоровым и сбалансированным, количество сахара и кофеина должно быть ограничено. Следует избавиться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, и стараться проводить больше времени на свежем воздухе. Обязательно следует посвятить время хобби, систематизации своих мыслей в разговорах с близкими людьми или самим собой. Для снижения утомляемости, слабости и нервозности, стабилизации нервной системы будет полезен магний и витамины группы В.
Тревогу можно уменьшить с помощью травяных препаратов, таких как пищевые добавки, содержащие экстракт валерианы, пассифлоры или мелиссы, а также питье травяных чаев, таких как чай из перечной мяты, пустырника или боярышника.
Если вы не можете заснуть по вечерам, у вас нарушения сна, можно использовать препараты мелатонина. Если стресс стал повседневным спутником и нет возможности его ограничить, следует обратиться к специалисту, который поможет не только уменьшить физические симптомы, но и расставить приоритеты и найти механизмы контроля стресса", - подчеркивает фармацевт Аманда Озолиня.
Статья создана в сотрудничестве Apotheka.
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