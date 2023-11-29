Планируют уменьшить бюрократию в госуправлении

28 ноября состоялось первое заседание комитета стратегического управления Кабинета министров, на котором обсуждались порядок рассмотрения вопросов и задачи комитета, но основное внимание было уделено предложениям по снижению административного бремени в сфере недвижимости, включая планирование местного территориального развития, землеустройство, строительство, кадастровое межевание, оценку воздействия на окружающую среду и вырубку леса.

Как отметила премьер, не все бюрократические вопросы могут быть решены сразу. Именно в сфере развития недвижимости и привлечения инвестиций существуют емкие бумажные процессы, из-за чего предприниматели теряют интерес и хорошие идеи не реализуются.

"Мы хотим добиться обратного - воплощения идей и упрощения бюрократических процессов. Министерство экономики взяло на себя руководящую роль, заставляя всех сфокусироваться. Я издала резолюцию, поручив министрам пересмотреть процессы, чтобы устранить бюрократические препятствия, но не в ущерб безопасности, которая особенно важна в строительной отрасли. Предприниматели не понимают этой волокиты, когда бумаги перебрасывают из одной инстанции в другую", - сказала Силиня.