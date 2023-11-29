Видео ⟩ По подозрению в совершении преступления полиция ищет женщину

Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту умышленного поджога 12 ноября в 00:20 неустановленной пока женщиной мусорного контейнера, принадлежащего магазину, на ул. Иерикю, 3, в Риге, сообщили в Госполиции.
Полиция просит всех, кто узнал женщину или обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру телефона 67086474 или 110 или написать на электронную почту maikls.burkackis@riga.vp.gov.lv
Видео: Момент преступления
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!