Ср, 29.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Искать

Видео ⟩ По подозрению в совершении преступления полиция ищет женщину

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Мусорные контейнеры
Мусорные контейнеры Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту умышленного поджога 12 ноября в 00:20 неустановленной пока женщиной мусорного контейнера, принадлежащего магазину, на ул. Иерикю, 3, в Риге, сообщили в Госполиции.

Полиция просит всех, кто узнал женщину или обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру телефона 67086474 или 110 или написать на электронную почту maikls.burkackis@riga.vp.gov.lv

Видео: Момент преступления 

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх