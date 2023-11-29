Ринкевич: страны, граничащие с Россией и Беларусью, координируют действия

Президент сообщил, что в связи с решением правительства Финляндии закрыть границу с Россией с Силиней обсуждалась ситуация на восточной границе Латвии, а также готовность правительства и ответственных служб к реагированию.

Силиня проинформировала президента о своих переговорах в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Петтери Орпо.

"Я получил подтверждение, что правительство и ответственные службы готовы быстро отреагировать в случае изменения ситуации", - сказал президент.

По словам Силини, Государственная пограничная охрана находится в постоянном контакте с теми странами, которые граничат с Россией и Беларусью.

Премьер-министр сама находится в постоянном контакте с Орпо, а также с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Мы прекрасно понимаем, что ситуация серьезная. Между Латвией и Беларусью открыт только один пункт пропуска, а с Россией - два. Проблемы и ситуации могут быть разными, но мы готовы реагировать", - сказала Силиня.

В ответ на попытки Москвы использовать нелегальных иммигрантов в качестве инструмента гибридной войны правительство Финляндии во вторник объявило о закрытии последнего, самого северного пограничного пункта на границе с Россией. Он откроется не раньше 13 декабря.