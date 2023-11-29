Оранжевое предупреждение: в ближайшие сутки ожидается продолжительный снегопад

Во многих регионах страны выпадет 10-15 сантиметров снега, самый сильный снегопад ожидается в Латгале. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждения о снегопаде по всей стране.

Небо будет пасмурным, на юге Курземе местами выглянет солнце. Ветер будет преимущественно слабым, переменных направлений.

Минимальная температура воздуха ночью составит -3...-9 градусов, максимальная днем 0...-5 градусов, местами на западном побережье Курземе до +1, +2.

Ноябрь в Риге также завершится продолжительным снегопадом. В столице выпадет около десяти сантиметров свежего снега. Температура воздуха составит -6 градусов ночью и -3 градуса днем.