Суд ЕС исключил из санкционного списка сына российского миллиардера

В октябре Генеральный суд ЕС отклонил иск Пумпянского-старшего, а также отказал в снятии санкций, наложенных на его жену Галину и сына Александра, напоминает журнал Forbes.

Пумпянского-младшего теперь исключили из санкционного списка ЕС, однако требование о моральной компенсации было отклонено. Европейский совет должен возместить только судебные издержки, сообщает Forbes.

Александр Пумпянский покинул руководство компаниями "Синара" и ТМК сразу после введения санкций. Евросовет не смог адекватно доказать, что истец поддерживал связи со своим отцом, а также с упомянутыми компаниями, постановил суд ЕС.

Он больше не может считаться физическим лицом, которое "оказывает материальную и финансовую поддержку правительству Российской Федерации", цитирует решение The Bell.

Пумпянский-младший является гражданином Швейцарии. Еще летом прошлого года он пожаловался швейцарской газете Blick, что из-за санкций не может обслуживать ипотечный кредит и покупать продукты, а мобильный оператор Swisscom отключил ему телефон.