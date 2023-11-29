Генпрокуратура проверит поездки Кариньша на частных самолетах. Выяснилось, что так делала и Силиня

Однако во время других визитов Силиня летала коммерческими рейсами.

В Генпрокуратуре TV3 Ziņas подтвердили, что по данному факту начато расследование. Сегодня также стало известно, что Кариньш совершал такие спецрейсы как минимум в два раза чаще, чем это было обнаружено до сих пор.

Ранее информация о полетах на встречи глав государств Евросоюза не разглашалась. Расходы на эти рейсы покрываются из общих фондов Евросоюза, а не из бюджета Латвии, поэтому Госканцелярия не включила эти данные в предыдущий запрос информации о полетах Кариньша.

Согласно последней сводке полетов, Кариньш использовал специальные рейсы для участия не в 18, а как минимум 36 мероприятиях. На это потрачено более миллиона и 300 тысяч евро - деньги госбюджета и Брюсселя.