Генпрокуратура проверит поездки Кариньша на частных самолетах. Выяснилось, что так делала и Силиня

Командировки бывшего главы правительства Кришьяниса Кариньша, использующего для этой цели не регулярные рейсы, а специально арендуемые самолеты, привлекли внимание правоохранительных органов. TV3 Ziņas в среду, 29 ноября, сообщает, что действующий премьер-министр Эвика Силиня в конце октября также воспользовалась возможностью вернуться в Ригу со встречи лидеров стран блока на спецрейсе за европейские деньги.
Однако во время других визитов Силиня летала коммерческими рейсами.
В Генпрокуратуре TV3 Ziņas подтвердили, что по данному факту начато расследование. Сегодня также стало известно, что Кариньш совершал такие спецрейсы как минимум в два раза чаще, чем это было обнаружено до сих пор.
Ранее информация о полетах на встречи глав государств Евросоюза не разглашалась. Расходы на эти рейсы покрываются из общих фондов Евросоюза, а не из бюджета Латвии, поэтому Госканцелярия не включила эти данные в предыдущий запрос информации о полетах Кариньша.
Согласно последней сводке полетов, Кариньш использовал специальные рейсы для участия не в 18, а как минимум 36 мероприятиях. На это потрачено более миллиона и 300 тысяч евро - деньги госбюджета и Брюсселя.
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