Голод, грязь и страх: освобожденные израильские заложники рассказали, в каких условиях их держали в Газе

О скудном и постоянно сокращающемся пайке говорили и другие освобожденные заложники. Некоторых кормили только консервированным хумусом, пресными лепешками и соленым сыром. Ближе к концу, по словам некоторых освобожденных, им не давали ничего, кроме двух ломтей хлеба в день.

Родные и близкие освобожденных из плена детей говорят, что многие из них получили серьезные психологические травмы и страдают от нервных расстройств.

Жительница кибуца Беэри, например, рассказала, что две вызволенные из Газы девочки все еще могут говорить только шепотом: все это время похитители требовали, чтобы они вели себя как можно тише.

Ирландец Томас Хэнд, отец девятилетней Эмили (ее мать, израильтянка, умерла два года назад от рака), которая была освобождена в воскресенье, сказал, что теперь Эмили плачет, засыпая, каждую ночь .

«Ее отпускает медленно-медленно, шажок за шажком», — рассказал он американским СМИ.

«Самым ужасным в нашей с ней встрече было то, как она говорит: поначалу она только шептала, настолько тихо, что невозможно было расслышать, — сказал он. — Мне приходилось прикладывать ухо к ее губам».

«Ее приучили к тому, чтобы не издавать ни звука», — добавил отец.

Томас Хенд с Эмили. Израильские военные согласились доставить к месту встречи ее собаку, чтобы девочка сразу почувствовала себя лучше Фото: Reuters

85-летняя Йохевед Лифшиц, до 7 октября активно выступавшая за мир с палестинцами, была освобождена более месяца назад — 23 октября. Она рассказала, что за время в заточении ей пришлось пройти через ад.