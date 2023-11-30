Голые скамейки вместо кроватей, душные комнаты под землей без вентиляции. Минимум еды. Ребенок, которого боевики ХАМАС заставляли смотреть видео, на котором была снята бойня, устроенная ими 7 октября. Истории, рассказанные заложниками, освобожденными из сектора Газа, — переданные в основном их родственниками, — описывают, как неделю за неделей они проводили в грязи и антисанитарии, и каждая прожитая минута была наполнена неизвестностью и страхом.
Голод, грязь и страх: освобожденные израильские заложники рассказали, в каких условиях их держали в Газе
Одна из заложниц, 78-летняя Рути Мундер, рассказала, что об убийстве ее сына в Израиле она узнала по радио, которое слушали охранники.
А Дебора Коэн обнародовала историю своего 12-летнего племянника, которого боевики заставляли смотреть кадры резни, учиненной ими на юге Израиля.
На сегодняшний день освобождены 60 из примерно 240 заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Это стало возможным благодаря соглашению о временной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС.
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О своем опыте в плену рассказали немногие. Но те, кто напрямую или через родственников, все-таки решился поделиться пережитым, дали понять, что прошедшие недели оставили глубокие шрамы — как на телах, так и в их душах.
Дебора Коэн, например, рассказала французскому телеканалу BFM об условиях, в которых ее 12-летний племянник Эйтан Яхоломи провел 52 дня в заложниках у ХАМАС.
«Когда его привезли в сектор Газа, то все встретившиеся ему местные жители — в буквальном смысле все — его избивали. Это же 12-летний ребенок!» — сказала она, добавив, что на любого еврейского ребенка, который начинал плакать, направляли оружие, требуя, чтобы он умолк.
Кроме того, Эйтан рассказал ей, что боевики ХАМАС заставляли его смотреть чудовищное видео о безжалостной резне, устроенной в Израиле палестинцами из Газы 7 октября — тогда, по имеющейся информации, были зверски убиты по меньшей мере 1200 человек, большинство из которых — гражданские лица, включая стариков, детей и женщин.
«Вчера (когда Эйтана освободили) мы были так счастливы, — сказала Дебора Коэн BFM, — но сегодня, когда я знаю, через что он прошел, я никак не могу успокоиться. Подобное невозможно себе представить. Не представляю, кем нужно быть, чтобы совершать такое».
«Мне очень хотелось верить, что с Эйтаном там хорошо обращаются. Как оказалось, нет. Эти люди — чудовища», — добавила она.
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Онлайн-газета Times of Israel сообщила, что отец Эйтана, Охад, был ранен, когда отстреливался от боевиков, и по-прежнему остается в заложниках в секторе Газа.
Другие заложники рассказали родственникам, что их держали в переполненных подземных тоннелях и в помещениях, в которых практически не было электричества.
Охранники следили за каждым их шагом и не давали им даже авторучек, чтобы они не пытались тайно между собой общаться.
78-летняя Рути Мундер была освобождена в пятницу вместе со своей 54-летней дочерью Керен и девятилетним внуком Охадом Мундер-Зихри.
Она сказала, что боевики заставили их спать на голых скамейках без матрасов в удушливой комнате почти без притока свежего воздуха.
Ей повезло чуть больше других: ей выдали простынь, тогда как многим другим, в том числе молодым девушкам и детям, не досталось даже такой мелочи.
«Мы накрывались простыней. Мальчики спали под скамейками, на земле, потому что мы хотели, чтобы они были рядом с нами», - рассказала она израильскому 13-му каналу.
Судя по всему боевики разделяли семьи заложников по разным группам, оставляя их в неведении о судьбе их близких. Многие из них не имели ни малейшего представления о том, что стало с их родными 7 октября.
На видеозаписи, опубликованной семьей г-жи Мундер, слышно, как кто-то из родственников говорит, что ее муж Авраам, которому также 78 лет, все еще находится в заложниках. Керен Мундер отвечает: «Значит, его не убили».
Кормили заложников по-разному. Поначалу, по словам 78-летней женщины, им давали курицу и рис, а также два раза в день наливали чай.
«Сперва с этим было нормально», — сказала она, но добавила, что вскоре их рацион сильно изменился. «Экономическая ситуация плохая, люди голодают», — так им объяснили сокращение рациона.
По словам еще одного члена этой семьи, Мерава Равива, и сама Рути, и ее дочь Керен, за время, проведенное в руках боевиков, они потеряли по семь килограммов веса каждая.
О скудном и постоянно сокращающемся пайке говорили и другие освобожденные заложники. Некоторых кормили только консервированным хумусом, пресными лепешками и соленым сыром. Ближе к концу, по словам некоторых освобожденных, им не давали ничего, кроме двух ломтей хлеба в день.
Родные и близкие освобожденных из плена детей говорят, что многие из них получили серьезные психологические травмы и страдают от нервных расстройств.
Жительница кибуца Беэри, например, рассказала, что две вызволенные из Газы девочки все еще могут говорить только шепотом: все это время похитители требовали, чтобы они вели себя как можно тише.
Ирландец Томас Хэнд, отец девятилетней Эмили (ее мать, израильтянка, умерла два года назад от рака), которая была освобождена в воскресенье, сказал, что теперь Эмили плачет, засыпая, каждую ночь .
«Ее отпускает медленно-медленно, шажок за шажком», — рассказал он американским СМИ.
«Самым ужасным в нашей с ней встрече было то, как она говорит: поначалу она только шептала, настолько тихо, что невозможно было расслышать, — сказал он. — Мне приходилось прикладывать ухо к ее губам».
«Ее приучили к тому, чтобы не издавать ни звука», — добавил отец.
85-летняя Йохевед Лифшиц, до 7 октября активно выступавшая за мир с палестинцами, была освобождена более месяца назад — 23 октября. Она рассказала, что за время в заточении ей пришлось пройти через ад.
Палестинские боевики увезли ее на мотоцикле, избили палками и запихнули ее в «паутину туннелей» под сектором Газа. При этом, по ее словам, с ней и другими заложниками в ее группе «обращались хорошо», содержали в чистоте и положили им матрасы, чтобы они не спали на голом полу.
«Они следили за тем, чтобы мы не заболели, и каждые два или три дня к нам приходил врач», - сказала она.
84-летняя Эльма Авраам была отпущена боевиками в воскресенье и сразу же на вертолете переправлена в больницу города Беэр-Шева в «серьезном и опасном для жизни» состоянии.
По словам ее дочери Тали Амано, ее маму, которая и до похищения страдала от целого ряда серьезных заболеваний, держали в ужасных условиях.
На протяжении более чем 50 дней ей не давали жизненно важных для нее медикаментов. «Если бы маму отпустили всего на несколько часов позже, мы бы ее уже потеряли», — сказала Тали.
По словам руководителя медицинского отдела Форума семей заложников и пропавших без вести Хагая Левина, Эльму Авраам содержали 52 дня в условиях, в которых не должно находиться ни одно человеческое существо.
«Это полное попрание человеческого достоинства», — добавил он.
Это перевод материала, первоначально опубликованного на сайте BBC News. С оригинальной версией текста можно ознакомиться по этой ссылке.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.