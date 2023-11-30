В Риге проходит памятное мероприятие, посвященное трагедии на Румбуле

У памятника Свободы сегодня в 18:00 началось мероприятие в память о заключенных Рижского гетто, уничтоженных на Румбуле в 1941 году, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
В памятном мероприятии примет участие премьер-министр Эвика Силиня.
В 1941 году в Румбульском лесу нацистский оккупационный режим осуществил одно из крупнейших преступлений Холокоста в Латвии, лишив жизни более 25 000 человек.
Массовое уничтожение евреев на Румбуле - одна из самых темных страниц в истории Латвии.
RUS TVNET в Telegrama: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!