Трансляция ⟩ Заседание Сейма о ратификации Стамбульской конвенции

В окончательном чтении депутаты также планируют принять решение о признании утратившим силу закона "О терминале сжиженного природного газа в Скулте".

Во втором чтении парламент также планирует рассмотреть поправки, которые призваны объединить Латвийское радио и Латвийское телевидение, создав одно общественное СМИ. Также во втором чтении депутаты примут решение о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии, которые, среди прочего, призваны определить понятия активного пользователя и собственного потребления.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект, который предусматривает передачу государственной недвижимости для обеспечения работы Рижского гетто и Латвийского музея Холокоста.

Сейм также решит, выносить ли на рассмотрение комиссий проект нового закона об Угловом доме, целью которого будет сохранение этого места деятельности репрессивных учреждений коммунистического режима как уникального памятника для будущих поколений.

Комиссия по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике попросила включить в повестку дня поправки к закону о конкуренции, с помощью которых планируется расширить полномочия Совета по конкуренции под надзором закона о цифровых рынках и положения об иностранных субсидиях. В свою очередь Комиссия по мандатам, этике и представлениям просит включить в повестку дня заседания проект решения о дальнейшем ходе рассмотрения коллективного заявления 10 886 граждан Латвии "О сохранении действующей ставки PVN на характерную для Латвии сельскохозяйственную продукцию".