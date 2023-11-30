В Алматы во время пожара в хостеле погибли 13 человек

В бывшей столице Казахстана Алматы в результате пожара, произошедшего в помещении хостела, оборудованном в подвале и на первом этаже трехэтажного жилого дома, погибли 13 человек, пишет DW.
По мнению спасателей, пострадавшие отравились угарным газом.
59 человек покинули помещения хостела самостоятельно.
"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших. Предварительно, погибли от отравления угарным газом", - сообщил городской департамент Алматы по чрезвычайным ситуациям
Информация о пожаре была получена в 5:33 по местному времени (в 1:33 по латвийскому времени).
Пожар, распространившийся на площади в 30 квадратных метров, был ликвидирован в течение часа, в работах по тушению участия принимали 48 человек, было привлечено 13 единиц техники.
Причины возгорания и личности погибших в Алматы устанавливаются.
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