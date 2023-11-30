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В Алматы во время пожара в хостеле погибли 13 человек

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На месте пожара в Алматы
На месте пожара в Алматы Фото: Reuters/ScanPix

В бывшей столице Казахстана Алматы в результате пожара, произошедшего в помещении хостела, оборудованном в подвале и на первом этаже трехэтажного жилого дома, погибли 13 человек, пишет DW.

По мнению спасателей, пострадавшие отравились угарным газом.

59 человек покинули помещения хостела самостоятельно.

"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших. Предварительно, погибли от отравления угарным газом", - сообщил городской департамент Алматы по чрезвычайным ситуациям

Информация о пожаре была получена в 5:33 по местному времени (в 1:33 по латвийскому времени).

Пожар, распространившийся на площади в 30 квадратных метров, был ликвидирован в течение часа, в работах по тушению участия принимали 48 человек, было привлечено 13 единиц техники.

Причины возгорания и личности погибших в Алматы устанавливаются.

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