В Крыму взломали телеэфир и показали речь Зеленского

Названия телеканалов были заменены на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, сообщил советник "главы" Крыма Олег Крючков. По его словам, к хакерской атаке причастен Центр информационно-психологических спецопераций Украины (ЦИПсО).

Судя по опубликованным в соцсетях видео, хакеры показали обращение Зеленского к населению полуострова от 24 октября, в котором он говорил о бегстве российского флота.

"Все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я это знаю. Украина вернет свою территорию, своих людей", - отметил во время речи Зеленский.

Стоит добавить, что это уже не первый раз, когда аннексированный Крым страдает от кибератак.