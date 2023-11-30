Видео ⟩ Стрельба в Иерусалиме: погибли три человека, еще шесть пострадали

Двое мужчин открыли огонь по людям на автобусной остановке на въезде в Иерусалим, сообщила местная полиция. В результате атаки убиты три человека, еще шесть человек ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.
Полиция сообщила, что двое подозреваемых, "принимавших участие в стрельбе, были нейтрализованы на месте" после нападения возле автобусной остановки в западной части Иерусалима, где нет охраняющих въезд в город контрольно-пропускных пунктов.
🚨 BREAKING: TERRORISM IN JERUSALEM— Ridvan Aydemir | Apostate Prophet (@ApostateProphet) November 30, 2023
Two Palestinians began shooting at civilians at a bus stop in Jerusalem. Three are dead, six injured. pic.twitter.com/mn7EJAdywm
"Двое террористов приехали на автомобиле, один из них был вооружен М-16, а второй - пистолетом, и открыли огонь", - рассказал журналистам на месте происшествия начальник полиции Иерусалима Дорон Торгеман.
NEW: Two people killed in a shooting attack in Jerusalem. Seven wounded. pic.twitter.com/c9mwTwnOXg— Trey Yingst (@TreyYingst) November 30, 2023
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