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Видео ⟩ Стрельба в Иерусалиме: погибли три человека, еще шесть пострадали

rus.tvnet.lv
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Стрельба в Иерусалиме
Стрельба в Иерусалиме Фото: EPA/Scanpix

Двое мужчин открыли огонь по людям на автобусной остановке на въезде в Иерусалим, сообщила местная полиция. В результате атаки убиты три человека, еще шесть человек ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.

Полиция сообщила, что двое подозреваемых, "принимавших участие в стрельбе, были нейтрализованы на месте" после нападения возле автобусной остановки в западной части Иерусалима, где нет охраняющих въезд в город контрольно-пропускных пунктов.

"Двое террористов приехали на автомобиле, один из них был вооружен М-16, а второй - пистолетом, и открыли огонь", - рассказал журналистам на месте происшествия начальник полиции Иерусалима Дорон Торгеман.

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