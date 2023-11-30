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Рестораны Риги признаны лучшими в странах Балтии. Список

Receptes.lv
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Фото: Renārs Koris

В рамках конкурса Baltic Wine & Drinks Awards международное жюри наградило самые дружелюбные к любителям вина рестораны стран Балтии, из которых наивысшее признание получили рижские рестораны.

Организаторы конкурса надеются, что, как и признание звезд "Мишлен", результаты Baltic Wine & Drinks Awards также поддержат латвийские и балтийские рестораны, помогая привлечь поток балтийских и иностранных гастротуристов.

Галерея: Baltic Wine & Drinks Awards 2023

Всего на конкурсе оценивались предложения или винные карты сорока девяти ведущих ресторанов, винных баров, коктейль-баров, гостиничных ресторанов и специализированных винных магазинов стран Балтии. На церемонии награждения, которая состоялась 25 ноября в рамках фестиваля Riga Wine & Champagne, именно рестораны и бары Риги были оценены как лучшие. Были выделены такие рестораны и бары, как Barents, Riviera, Max Cekot Kitchen, Tauro, а также винный бар-магазин Noble Wine и винный магазин Barents Wine Collectors. Barents был признан лучшим коктейль-баром, а коктейли и напитки, предлагаемые A'Drop и Chambao, также были удостоены трех звезд.

Общий рейтинг лучших ресторанов Балтии

Рестораны, получившие три звезды: 

  • Barents (Рига). Лучший ресторан в Балтии (Fine-Dining) для любителей вина.
  • Noble Wine Shop and Bar (Рига). Лучший винный магазин и бар в Балтии. 
  • Riviera (Рига). Лучший ресторан в Балтии (Casual dining) для любителей вина.
  • Max Cekot Kitchen (Рига). Лучший новичок Балтии.
  • Tauro (Рига). Лучшая винная карта ультра-премиум класса в Балтии. 
  • Barents Wine Collectors (Рига). Лучший магазин премиальных вин в Балтии.

Рестораны, получившие две звезды:

  • Whitehouse (Рига). Лучший новичок в Латвии.
  • KEST (Цесис). Ресторан с лучшим соотношением цены и качества (Fine-Dining) для любителей вина в странах Балтии.
  • Nomad (Рига). Лучший новичок в категории Casual-ресторан.
  • LOWINE BAR (Рига). Лучшее предложение натуральных вин среди бистро и ресторанов Балтии.
  • Gutenbergs Terrace (Рига). Лучший ресторан при отеле для любителей вина в Латвии.
  • Truff Le Pig (Рига). Лучший новичок в категории винных баров.

Рестораны, получившие одну звезду: 

  • Tinto (Рига). Награда за отличное соотношение цены и качества в винной карте;
  • Pavāru Māja (Лигатне). Лучшая винная карта малого формата в Латвии;
  • Vīna Studija (Рига);
  • Locale (Рига);
  • Kolonāde. Mūsu Stāsti... (Рига);
  • Vīna bārs Garage (Рига);
  • Akustika (Валмиера);
  • Wine House (Рига);
  • Equus Pulman Hotel Restaurant (Рига);
  • 3 pavāru restorāns (Рига).

Латвийские коктейль-бары, получившие три звезды:

  • Barents bārs (Рига);
  • A’Drop Bar (Рига);
  • Chambao (Рига).

Латвийские коктейль-бары, получившие две звезды:

  • This Place Doesn’t Need A Name (Рига).

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