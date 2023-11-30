Рестораны Риги признаны лучшими в странах Балтии. Список

Всего на конкурсе оценивались предложения или винные карты сорока девяти ведущих ресторанов, винных баров, коктейль-баров, гостиничных ресторанов и специализированных винных магазинов стран Балтии. На церемонии награждения, которая состоялась 25 ноября в рамках фестиваля Riga Wine & Champagne, именно рестораны и бары Риги были оценены как лучшие. Были выделены такие рестораны и бары, как Barents, Riviera, Max Cekot Kitchen, Tauro, а также винный бар-магазин Noble Wine и винный магазин Barents Wine Collectors. Barents был признан лучшим коктейль-баром, а коктейли и напитки, предлагаемые A'Drop и Chambao, также были удостоены трех звезд.