Рестораны Риги признаны лучшими в странах Балтии. Список

В рамках конкурса Baltic Wine & Drinks Awards международное жюри наградило самые дружелюбные к любителям вина рестораны стран Балтии, из которых наивысшее признание получили рижские рестораны.
Организаторы конкурса надеются, что, как и признание звезд "Мишлен", результаты Baltic Wine & Drinks Awards также поддержат латвийские и балтийские рестораны, помогая привлечь поток балтийских и иностранных гастротуристов.
Галерея: Baltic Wine & Drinks Awards 2023
Всего на конкурсе оценивались предложения или винные карты сорока девяти ведущих ресторанов, винных баров, коктейль-баров, гостиничных ресторанов и специализированных винных магазинов стран Балтии. На церемонии награждения, которая состоялась 25 ноября в рамках фестиваля Riga Wine & Champagne, именно рестораны и бары Риги были оценены как лучшие. Были выделены такие рестораны и бары, как Barents, Riviera, Max Cekot Kitchen, Tauro, а также винный бар-магазин Noble Wine и винный магазин Barents Wine Collectors. Barents был признан лучшим коктейль-баром, а коктейли и напитки, предлагаемые A'Drop и Chambao, также были удостоены трех звезд.
Общий рейтинг лучших ресторанов Балтии
Рестораны, получившие три звезды:
- Barents (Рига). Лучший ресторан в Балтии (Fine-Dining) для любителей вина.
- Noble Wine Shop and Bar (Рига). Лучший винный магазин и бар в Балтии.
- Riviera (Рига). Лучший ресторан в Балтии (Casual dining) для любителей вина.
- Max Cekot Kitchen (Рига). Лучший новичок Балтии.
- Tauro (Рига). Лучшая винная карта ультра-премиум класса в Балтии.
- Barents Wine Collectors (Рига). Лучший магазин премиальных вин в Балтии.
Рестораны, получившие две звезды:
- Whitehouse (Рига). Лучший новичок в Латвии.
- KEST (Цесис). Ресторан с лучшим соотношением цены и качества (Fine-Dining) для любителей вина в странах Балтии.
- Nomad (Рига). Лучший новичок в категории Casual-ресторан.
- LOWINE BAR (Рига). Лучшее предложение натуральных вин среди бистро и ресторанов Балтии.
- Gutenbergs Terrace (Рига). Лучший ресторан при отеле для любителей вина в Латвии.
- Truff Le Pig (Рига). Лучший новичок в категории винных баров.
Рестораны, получившие одну звезду:
- Tinto (Рига). Награда за отличное соотношение цены и качества в винной карте;
- Pavāru Māja (Лигатне). Лучшая винная карта малого формата в Латвии;
- Vīna Studija (Рига);
- Locale (Рига);
- Kolonāde. Mūsu Stāsti... (Рига);
- Vīna bārs Garage (Рига);
- Akustika (Валмиера);
- Wine House (Рига);
- Equus Pulman Hotel Restaurant (Рига);
- 3 pavāru restorāns (Рига).
Латвийские коктейль-бары, получившие три звезды:
- Barents bārs (Рига);
- A’Drop Bar (Рига);
- Chambao (Рига).
Латвийские коктейль-бары, получившие две звезды:
- This Place Doesn’t Need A Name (Рига).
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