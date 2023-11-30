В Латвии за несколько часов зарегистрировано почти 100 ДТП

Например, сегодня утром на перекрестке возле Смилтене съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус. Пострадавших в результате аварии нет.

Условия движения по автодорогам по всей Латвии в четверг, 30 ноября, преимущественно затруднены, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

По информации LVC, удовлетворительные условия езды только под Лиепаей - на участке Лиепайского шоссе (А9) от Калвене до Лиепаи и на всей протяженности Клайпедского шоссе (А11).

LVC указывает, что после интенсивного снегопада, прошедшего ночью и с утра, уборка и посыпка главных автодорог страны осуществлялась уже неоднократно.

В целях дальнейшего улучшения условий дорожного движения в работах по содержанию дорог задействовано 107 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Галерея: Снег в Риге

В то же время LVC напоминает, что во время снегопада снежный покров может образовываться повторно, в связи с чем предприятие призывает запланировать дополнительное время на дорогу.

Информировать об обледенении на участках государственных автодорог, а также о других осложнениях, если они возникают на государственных автодорогах, можно по круглосуточному бесплатному справочному телефону LVC 8000 5555.